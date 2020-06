Pregătirea pentru Bacalaureat de la Colegiul ”Alexandru cel Bun Gura Humorului”, suspendată după ce o elevă a fost depistată cu coronavirus

O elevă de la Colegiul ”Alexandru cel Bun Gura Humorului” a fost confirmată luni cu noul tip de coronavirus, contactând boala, cel mai probabil, de la mama sa, care a fost confirmată la finalul săptămânii trecute.

Fata este din Poiana Micului și a participat la orele de pregătire pentru Bacalaureat organizate săptămâna trecută de colegiul la care este înscrisă. ”Eleva nu a fost joi la școală, însă vineri a participat alături de cei 11 colegi ai săi și un cadru didactic la orele de pregătire. Acum este la spital, internată, iar cursurile au fost suspendate în întreaga unitate. Am vorbit cu doamna director și urmează să se facă o dezinfecție generală a unității. De asemenea, am trimis o adresă către DSP Suceava prin care am solicitat să fie testați colegii fetei și profesorul de la clasă. Nu au fost semnalate alte situații de acest gen în județ și sperăm nici să nu mai existe alte îmbolnăviri”, a declarat inspectorul școlar general Grigore Bocanci.

Potrivit datelor comunicate către Inspectoratul Școlar Județean Suceava, la Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului și-au anunțat intenția de a participa la cursurile de pregătire de Bacalaureat din perioada 5-12 iunie 260 de elevi de clasa a XII-a. În urma suspendării cursurilor la această unitate de învățământ, pregătirea se va face doar online. (O. N. )