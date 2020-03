Prefectul Moldovan: 181 de pacienti cu coronavirus la Spitalul Judetean Suceava

Prefectul Sucevei, Alexandru Moldovan, a declarat joi seara, intr-o intervenție telefonică la Digi24, ca la Spitalul Judetean sunt internati 181 de pacienti cu coronavirus.

El a precizat că, in ciuda situatiei dramatice prin care trece unitatea spitaliceasca in aceasta perioada, speră ca începând de mâine totul să inceapa sa revină la o relativa normalitate, odata cu numirea unui nou manager interimar in persoana dr. Florin Filip.

Reamintim ca 90 de cadre medicale sucevene au fost testate pozitiv cu COVID-19 pana joi, conform Institutului National de Sanatate Publica.

22 de romani au murit dupa ce au fost infectati cu coronavirus, din care opt suceveni. (O.S.)