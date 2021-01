Plângeri penale pe numele lui Marian Andronache. Fostul viceprimar pemepist al Sucevei, acuzat de înșelăciune, plăți la negru și abuzuri

După ce anul trecut a pierdut toate alegerile la care a candidat, colegii din PMP încep să-i reproșeze lui Andronache modul stupid în care a condus campaniile electorale și felul în care a cheltuit banii partidului. Chiar propriul secretar-consilier al lui Andronache a depus săptămâna trecută o plângere la Parchet în care-l acuză pe șeful PMP Suceava de înșelăciune, pentru că vreme de 19 luni l-ar fi mințit că este angajat, chiar l-a și plătit, dar omul nu are înregistrat nicăieri un contract de muncă și pe numele său nu au fost plătite impozite sau asigurări sociale. Mai mult, acesta dă de înțeles că Andronache ar fi folosit în interesul său și al PMP o mașină a Primăriei Suceava, precum și că ar fi folosit niște bonuri de benzină, cel mai probabil tot de la Primărie, în interesul partidului. O altă membră a PMP, exclusă din partid după ce a ajuns astă-toamnă consilier județean, a depus și ea o plângere penală, susținând că Andronache ar fi orchestrat excluderea ei, cu scopul de a oferi postul unui apropiat, dobândind astfel “în mod injust un folos nepatrimonial atât pentru sine, cât și pentru un alt membru al partidului”. Conform unor informații pe surse, unii membri vechi ai PMP Suceava ar fi reclamat faptul că Andronache ar fi încheiat în campaniile electorale niște contracte fictive cu sume mari cu niște prestatori media, cu scopul de a obține decontarea respectivelor sume de la Autoritatea Electorală Permanentă

Pe 17 decembrie 2020, la câteva zile după desfășurarea alegerilor parlamentare în urma cărora PMP (Partidul Mișcarea Populară) nu a reușit să adune voturile necesare pentru a intra în Parlamentul României, fostul viceprimar Marian Andronache, liderul sucevean al formațiunii respective, a anunțat un val de excluderi din partid. Practic, a fost un ditamai tsunami pentru pemepiștii suceveni, nu doar un val, pentru că din și așa puținii membri ai fantomaticei “Mișcări Populare”, Andronache a exclus dintr-o dată nu mai puțin de șapte oameni, printre care doi primari și doi consilieri județeni.

Şeful PMP Suceava și-a justificat atunci gestul acuzându-i pe cei excluși că sunt “trădători ai partidului”. Cuvintele grele ale lui Andronache, un candidat care a pierdut toate alegerile la care a participat, nu au fost însoțite de explicații serioase sau de vreo dovadă, aproape toată lumea fiind de acord că de fapt acesta încearcă doar să arunce vina pentru eșecurile electorale în cârca altora.

Se pare însă că tensiunile din interiorul organizației PMP Suceava nu sunt doar o răbufnire a unui candidat slab și învins mereu. Apar informații că pe lângă colegii de partid care l-au criticat pe Andronache de-a lungul timpului pentru campaniile electorale foarte proaste pe care le-a coordonat sau finanțatori care cer socoteală pentru banii cheltuiți în aceste campanii, liderul sucevean este acuzat de unii din foștii colegi de înșelăciune, comportament abuziv, folosirea în interes electoral a unei mașini de la Primăria Suceava sau chiar de deturnarea unor bonuri de combustibil de la Primăria suceveană.

Astfel, pe 5 ianuarie 2021, un bărbat pe nume Tiberiu Leșan, care a fost secretar – consilier al lui Marian Andronache, a depus o plângere la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Suceava și o alta la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava în care îl acuză pe acesta că vreme de aproape doi ani l-a păcălit că este angajat cu acte în regulă pe acest post la PMP Suceava și l-a și plătit, cu unele sincope, în această perioadă. Tiberiu Leșan a constatat însă imediat după excluderea din partid și demiterea din postul pe care-l ocupa că nu avea niciun contract de muncă înregistrat, nefiind plătite pe numele său niciun fel de impozite sau asigurări sociale.

“Am depus o sesizare la ITM prin care le-am adus la cunoștință că în perioada 01.05.2019 res­pectiv 17.12.2020 nu mi s-a înregistrat niciun contract de muncă aferent acestei perioade în care, conform înțelegerii dintre mine și președintele fi­-lialei județene PMP Suceava, am fost angajat cu salariul minim pe economie ca secretar – consilier al președintelui Marian Andronache . în toată această perioadă am tot solicitat o copie a contractului de muncă, dar de fiecare dată mi se spunea că acesta este la București, urmând să îl primesc. în data de 17.12.2020 președintele Marian Andronache a supus la vot excluderea mea din partid, solicitând-mi să predau cheile atât de la sediu, cât și de la biroul dumnealui și sa părăsesc incinta. A doua zi am solicitat prin email o adeverință de salariat și bineînțeles contractul de muncă aferent perioadei lucrate. Răspunsul a venit în curs de o zi cu explicația că eu nu am fost niciodată angajatul Partidului și că în cele 19 luni am prestat muncă voluntară, deci eu făceam în fiecare zi naveta 130 km pentru a presta muncă voluntară. în concluzie am cerut ca ITM Suceava să ancheteze acest caz, urmând ca eu să mă adresez și organelor de cer­-cetare penală sub aspectul infracțiunii de înșelăciune deoarece eu țimp de 19 luni am fost înșelat și furat de drepturile mele în valoare de 18.050 lei prin neplata impozitelor și asigurărilor sociale. Cer de urgență deplasarea conducerii PMP București care cu toții aveau cunoștință că eu, Leșan Tiberiu, lucrez în cadru filialei PMP Suceava”, a declarat Tiberiu Leșan.

Schimb de mesaje între Tiberiu Leșan și conducerea PMP Suceava

18 decembrie 2020: “Subsemnatul Leșan Tiberiu, angajat al Partidului Mișcarea Populară Suceava în funcția de secretar al Președintelui Marian Andronache din luna mai 2019 vă rog să-mi eliberați adeverința de salariat pe ultimele 12 luni, dar și dovada plății pentru asigurările sociale, de sănătate și a stagiului de cotizare. In cazul în care până la data de 23.12.2020 nu voi primi documentele solicitate, îmi rezerv dreptul de a mă adresa organelor în drept”.

Răspunsul transmis de PMP a doua zi: “Bună ziua, domnule Leșan, Dumneavoastră faceți o mare confuzie. Ați fost secretar executiv în Consilul Executiv Județean începând cu data de 9.11.2018 și nicidecum secretar al președintelui organizației județene. Toți membrii Consiliului Executiv Județean își desfășoară activitatea în partid în mod voluntar. Niciodată Organizația Județeană a PMP Suceava nu a avut persoane angajate, toți membrii partidului care au participat la acțiuni de promovare a PMP au făcut-o în mod voluntar conform statutului. Orice angajare este supusă votului Consiliului Executiv Județean și doar cu aprobarea acestuia se pot face angajări în cadrul partidului, urmând a fi semnat un contract de muncă, dar până în acest moment nu a fost dată vreo hotărâre de acest gen și cunoașteți acest lucru pentru că ați fost membru în acest organism de conducere al partidului. Totodată, ar fi corect din partea dumneavoastră să vă plătiți cotizația de membru al CEJ până la momentul excluderii din partid, respectiv 1200 RON pentru anul 2019 și 1200 RON pentru anul 2020.”

După ce Marian Andronache i-a comunicat prin email că de fapt a făcut muncă voluntară, pentru care însă Tiberiu Leșan susține că a fost plătit constant, acesta din urmă i-a transmis fostului său șef că va semnala situația la organele statului, acuzându-l pe fostul viceprimar al Sucevei și de tot felul de alte mișmașuri, prezentând și un tabel, care ar fi fost completat chiar de Andronache, cu ceva bani promiși și virați de diverse persoane.

“Degeaba v-ați pus în gardă slugile pentru a-mi refuza documentele (…)

Deci 949 de lei lunar timp de 19 luni dumnea­voastră i-ați băgat la dos, iar mie nu mi-ați plătit asigurările sociale și medicale, acum sunt obligat să plătesc orice consultație și să pierd vechimea în cartea de muncă.

Ei, domnule Andronache, nu va fi asa, pentru cei 18.000 lei pe care trebuia să-i plătiți la stat pentru perioada cât am fost angajat plângerile penale și actele mele vor dovedi că nu sunt voluntar și nici prost. Ți-ai bătut joc de mine împreună cu coechipiera ta. Am dovezi am acte, am mesaje, am înscrisuri semnate, dar am martori și o voi cita și pe Ioana și Tomac să spună ce știau ei despre mine”, spune într-un mesaj fostul secretar al lui Andronache.

Intr-un alt mesaj transmis șefului PMP Suceava, Tiberiu Leșan susține că Andronache ar fi folosit o mașină de la Primăria Suceava pentru deplasări în județ în scop electoral, că ar fi folosit niște bonuri de benzină, probabil tot de la Primărie, o parte dintre ele ajungând și la Leșan.

“Sunt foarte curios ce explicații puteți să-mi dați despre șeful Casei de Asigurări de Sănătate, dar mai ales când și el va fi nominalizat în plângerea mea, ca un protector pentru astfel de fapte ale dumneavoastră, mai ales că acesta apare în tabelul de mai jos, care este scris de dumneavoastră.

Plângerea este formulată, dar aștept răspunsul domnului Tomac, doamnei Constantin, domnilor deputați, pentru toți aceștia voi cere să depună mărturie în instanță dacă au observat prezența mea la birou sau nu.

Totodată, și alte persoane importante vor fi chemate să dea declarații, deputați PNL, PSD etc.

Mesajele prin care lună de lună va ceream salariul erau tot voluntare.

Nu, domnule Andronache, voluntare erau deplasările mașinii de la Primăria Municipiului Suceava care ducea bannere în județ pentru PMP sau bonurile de benzina Lukoil din care am primit și eu de la dumneavoastră.

Ați crezut că sunt un prost și mi-ați spus că am prestat muncă voluntară? Am să vă dovedesc că nu era voluntară. Am să dovedesc că v-ați bătut joc 19 luni, mi-ați furat 18000 lei. Rușine să vă fie!”, spune supărat Leșan într-un alt mesaj adresat lui Andronache.

Pe de altă parte, și Cristina Bucșă, un alt membru al PMP exclus din partid în aceeași zi cu Leșan, a depus la sfârșitul anului trecut o plângere penală împotriva lui Andronache. Aceasta îl acuză pe fostul viceprimar că în urma excluderii abuzive din partid, excludere care ar fi fost orchestrată de Andronache, a pierdut postul de consilier județean pe care tocmai îl câștigase. Astfel, Andronache ar dobândi “în mod injust un folos nepatrimonial atât pentru sine, cât și pentru un alt membru al partidului”, susține consilierul județean Cristina Bucșă.

Există însă și informații, deocamdată doar pe surse, cum că mai mulți membri de partid nemulțumiți total de modul haotic în care a coordonat Marian Andronache campaniile electorale de anul trecut ar fi înaintat organelor competente sesizări în care îl acuză pe acesta de mai multe nere­guli în gestionarea banilor adunați pentru alegerile locale și parlamentare. Se vorbește, printre altele, și de contracte false încheiate de Andronache cu doi prestatori media, prin care se încerca decontarea de la Autoritatea Electorală Permanentă a unor uriașe sume de bani. Subiect extrem de grav asupra căruia vom reveni curând.

Evident, răfuielile politice sunt la ordinea zilei aproape în orice organizație de partid din lume. Imorale, nedrepte sau pur și simplu mitocănești, până la urmă ele arată însă din cine sunt formate sau ca­-racterul celor care au ajuns la conducerea respectivelor organizații politice. Când însă aceste confruntări pleacă de la încălcări ale legii penale, atunci însă organizația respectivă nu are decât două soluții: ori se reformează în totalitate ori dispare. Noi pariem fără dubii pe a doua variantă. (O.S.)