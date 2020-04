Peste 40 de cadre medicale diagnosticate cu Covid-19, închise într-o secție din Spitalul Județean, la un pas de disperare

Acestea sunt internate la secția de Ginecologie de la Spitalul Județean. După ce au fost ținute două săptămâni la Dermatologie, au fost mutate la Spitalul Nou. nu intră nimeni la ele, sunt monitorizate prin sistem video. Soțul unei asistente, pacientă cu Covid-19 acum, povestește că se teme pentru sănătatea mintală a soției sale

Peste 40 de cadre medicale sucevene așteaptă de aproape zece zile să fie retestate pentru a putea fi externate, dar se pare că cei din conducerea spitalului sucevean au uitat de ele. Femeile, doctorițe, asistente și infirmiere, sunt în prezent la secția de Ginecologie a Spitalului Județean, după ce au stat mai bine de două săptămâni la secția de Dermatologie, într-un corp al Spitalului Vechi. Au fost transferate la Spitalul Nou, unde nu mai intră nimeni. Sunt monitorizate prin sistem video și se pare că situația scapă total de sub control. Soțul uneia dintre paciente a povestit că se teme pentru sănătatea mintală a soției sale. ”Îmi povestește că toată lumea țipă pe coridoare, cântă sau vorbesc singure. Sunt de aproape trei săptămâni închise. Nu mai au cu ce se spăla. Nu mai au nimic. Soția mea țipa la mine de dimineață că nu mai are sutien și chiloți curați. O iau razna acolo. Unele amenință că se sinucid. Eu înțeleg că e armată, știu ce înseamnă, că am făcut armata, dar ce se întâmplă la spital nu mai e armată, e dezumanizare, e bătaie de joc”, a povestit îngrozit bărbatul.

Pacientele au fost diagnosticate pozitiv, dar nu au mai fost retestate pentru a se vedea dacă s-au vindecat sau nu și pentru a se întoarce la muncă. Primesc medicația de la o asistentă care intră doar până la ușă, iar un medic trece foarte rar prin acele saloane, unde peste 40 de femei stau încuiate sub cheie. ”Nu înțeleg ce scop au. De ce nu le retestează și să le externeze. Le tot dau un tratament puternic de la care multe vomită și fac diaree. Parcă ar face ceva experimente pe ele. Parcă sunt cobai. Femeile alea își pierd mințile”, a mărturisit soțul uneia dintre paciente. (Cristina RUŞTI)