Peste 100 de angajati ai UPU Suceava au semnat o “Scrisoare de sustinere” a sefului lor, medicul Liviu Cîrlan

Peste 100 de angajati ai UPU Suceava au semnat o scrisoare de susținere a șefului UPU-SMURD, dr. Liviu Cîrlan. Angajatii Unitatii au recurs la acest gest dupa ce medicul Cîrlan a fost acuzat de trei asistente ca le-a restricționat accesul la combinezoane, iar coordonatorul Spitalului, Ionel Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a facut in spatiul public mai multe declaratii legate de aceasta situatie.

Mediul Cîrlan s-a ales cu o plângere penală pentru zadarnicirea combaterii bolilor, iar angajatii Unitatii de Primiri Urgente Suceava sustin in aceasta scrisoare ca “i s-a adus un grav prejudiciu de imagine”, colegii sai hotarandu-se sa nu stea “impasibili, ci sa ia atitudine in speranta lamuririi lucrurilor”.

Va prezentam integral conținutul scrisorii:

Scrisoare de sustinere pentru Dr. Cîrlan Liviu – sef UPU-SMURD Suceava

Noi, personalul medical si auxiliar din UPU Suceava, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Am format o echipa medicala omogena de aproximativ 20 de ani, perioada in care ni s-au alaturat si alti colegi, marindu-ne echipa sub aceeasi coordonare a dlui doctor Cirlan. Din prisma functiei de coordonare a stiut sa ne tina uniti, a sustinut pe fiecare in parte cand am intampinat dificulati in plan professional, a gasit calea sa ne motiveze pentru ca noi sa folosim toata energia in slujba pacientilor.

A inchegat colectivul UPU ca o familie extinsa, ne-a ajutat sa ne cunoastem astfel incat sa tinem unii la altii si sa nu lasam ca micile neintelegeri generate de presiunea psihica a muncii noastre sa ne dezbine.

Il caracterizeaza corectitudinea, devotamentul fata de semeni si si-a sacrificat de multe ori timpul liber pentru bunul mers al sectiei in toti acesti ani. Nu a facut constrangeri asupra noastra. In toti anii de cand lucram impreuna, seful nostru nu a avut vreo abatere si in semn de respect vrem sa il sustinem in dovedirea nevinovatiei lui.

Consideram ca i s-a adus un grav prejudiciu de imagine prin afirmatiile conform carora dr. Carlan Liviu ar fi facut discrimanari la repartizarea echipamentelor aferente kit complet Covid 19 si de aceea ne-am hotarat sa nu stam impasibili, ci sa luam atitudine in speranta lamuririi lucrurilor.

Legat de aparitia in spatiul public a unor zvonuri precum ca ne-ar fi fost restrictionat accesul la echipament pentru lupta covid, facem urmatoarele precizari: am fost instruiti sa respectam atat Ordinele de Ministru nr. 533/29.03.2020 si nr.555/03.04.2020, cat si Procedura operationala privind organizarea functionala si structural a SJUSV pe perioada pandemiei cu virusul SARS-COV2 -Protocolul de tratament al cazurilor covid19 elaborat la data de 16 aprilie 2020, dupa ce spitalul in care lucram a devenit spital focar covid accentuandu-se importanta protejarii noastre in timpul orelor de munca.

Nu ni s-a restrictionat accesul la echipamente si nicio persoana nu a fost trimisa pe sectie echipata necorespunzator”.

Scrisoarea este insotita de un Tabel –anexa cu semnatarii acesteia: