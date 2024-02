Papuci și haine contrafăcute în valoare de 50.000 lei, confiscate în urma unor percheziții la Gura Humorului

Vineri, 23 februarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Suceava, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară pe raza orașului Gura Humorului, la locuințele unor persoane, la puncte de lucru ale unor agenți economici și la imobilele unde existau informații că s-ar afla depozitate bunuri susceptibile a fi contrafăcute și comercializate ilegal.

Au fost percheziționate 5 imobile și 3 autoturisme . Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor un număr de 117 perechi pantofi sport, inscripționate cu mărcile ADIDAS, NIKE, HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, AIR JORDAN, PUMA, LEVIS, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, UNDER ARMOUR, UMBRO, TIMBERLAND, ASICS, LACOSTE, REEBOK, precum și cantitatea totală de 20 articole de îmbrăcăminte, având inscripționate mărcile NIKE, THE NORTH FACE, POLO RALPH LAUREN, mărci înregistrate și protejate pe teritoriul României, produse susceptibile de a fi contrafăcute şi în legătură cu săvârşirea faptei pentru care s-a început urmărirea penală.

Valoarea estimativă a produselor ridicate este în sumă de aproximativ 50.000 lei.

În cauză urmează a fi administrate și alte mijloace de probă pentru probarea întregii activități infracționale, cercetările fiind continuate de către lucrătorii din cadrul S.I.C.E. – Compartimentul Gura Humorului sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunii de punere în circulație de produse purtând mărci înregistrate fără acordul titularului mărcii. (O.S.)