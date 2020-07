Pădurar băgat în arest după ce l-a atacat pe activistul de mediu Tiberiu Boșutar (VIDEO)

Tiberiu Boșutar, unul dintre cei mai vocali activiști de mediu din Suceava, a fost atacat miercuri chiar în timp ce realiza o transmisie live pe facebook despre tăierile de pădure ilegale din zona Moldovița. In imaginile transmise de Boșutar se văd doi bărbați care fug după mașina acestuia și o lovesc cu lemn, spărgându-i luneta și un geam de la o portieră din spate. In timpul atacului, fiica lui Boșutar a cerut ajutor prin telefon: “Poliția, vino repede după noi! Repede! Te rog repede! Sună la Poliție! Vin cu noi, ne omoară acum! Mergi mai repede, te rog!” . In filmarea respectivă, Boșutar susține că “Pădurarul Drajmici Mihai și cu ăsta al lui Oblezniuc” sunt cei care l-au atacat. Polițiștii au deschis o anchetă și, ieri, pădurarul Ilie Drajmici și celălalt atacator, Pavel Oblezniuc, ambii din Moldovița, au fost reținuți pentru 24 de ore pentru distrugere și amenințare

“Hoții de lemne ne-au spart mașina. Uitați-va ce am pățit. Uitați-vă ce mi-a făcut pădurarul. Asta-i România, asta-i. Asta ne fac hoții de lemne. Ne-a atacat exact pădurarul pe care l-am filmat. Oameni buni, în ziua mare, n-avem voie să vorbim. Eu cu fetița mea. (…) Ați văzut ce face mafia lemnului?”, a fost reacția activistului, care i-a criticat pe ­mi­nistrul Mediului și pe ministrul ­Afa­cerilor Interne pentru lipsa de reacție.

„Polițiștii Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc împreună cu polițiștii Secției Rurale de Poliție au documentat activitatea infracțională a două persoane în vârstă de 38 și 29 de ani din comuna Moldovița, care au atacat cu un obiect contondent vehiculul unui bărbat în vârstă de 45 de ani. După audieri, polițiștii au dispus reținerea celor două persoane, respectiv a bărbatului de 38 de ani și a celui de 29 de ani, aceștia urmând a fi introduși în Arestul IPJ Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și amenințare. ­Rea­mintim faptul că în cursul serii precedente în jurul orei 20.50 un bărbat de 45 de ani din comuna Moldovița a sesizat faptul că în timp ce susținea o sesiune live pe Facebook privind anumite infracțiuni la regimul silvic, a fost acostat de două persoane respectiv bărbații de 38 și 29 de ani, care i-au provocat distrugeri autoturismului cu care se deplasa. În urma acestui eveniment polițiștii deplasați la fața locului au întocmit dosarul penal despre care am făcut vorbire dispunând în cursul zilei de joi măsurile procesuale respective, respectiv reținerea celor două persoane pentru 24 de ore ”, a declarat presei, ieri, comisarul șef Ionuț ­Epu­reanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.







În urmă cu două luni, activistul de mediu Tiberiu Boșutar a reclamat că a fost atacat de un angajat al Gărzii Forestiere, consilierul Mihai Mu­gurel Nacu, care a intrat cu mașina intenționat în el. Fiul lui Nacu e implicat în afaceri cu lemn și Boșutar ar a susținut în mai multe rânduri că afacerile ilegale ale acestuia sunt acoperite de Garda Forestieră și de celelalte organe de control. (O.S.)