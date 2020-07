Opțiunile absolvenților de gimnaziu rămași nerepartizați în urma admiterii computerizate: la liceu privat sau la școala profesională

Printre cei 200 de candidați rămași nerepartizați se regăsesc opt absolvenți cu medii de admitere între 8,01 și 8,32 și 17 cu medii între 7,00 și 7,90, care ar fi meritat să fie admiși la unul din colegiile din județul Suceava în prima etapă de admitere. ”Elevii nerepartizați pot opta, în cea de-a doua etapă de admitere, pentru locurile rămase libere la liceele din județ sau pentru un loc la școala profesională, plus liceele private”, a explicat inspectorul școlar general Grigore Bocanci

La admiterea computerizată din acest an, la nivelul județului Suceava, 200 de elevi nu au fost repartizați la liceu, deoarece nu au completat suficiente opțiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învățământ liceal. Planurile le-au fost date peste cap, în cea mai mare parte, de mediile mult mai mari obținute de candidații din acest an la Evaluarea Națională, care au ridicat ștafeta admiterii la liceu. Drept urmare, ultimele medii de admitere la mai toate specializările au fost mult mai mari comparativ cu anul trecut.

Printre candidații rămași nerepartizați se regăsesc opt absolvenți cu medii de admitere între 8,01 și 8,32 și 17 cu medii între 7,00 și 7,90, care ar fi meritat să fie admiși la unul din colegiile din județul Suceava în prima etapă de admitere. Alți 94 de absolvenți nerepartizați în licee în data de 10 iulie au medii între 2,73 și 5,00, iar restul până la 200 au medii între 5,00 și 7,00.

Completând un număr mai mare de opțiuni, candidații cu medii peste 7 ar fi avut șansa să prindă un loc bun la unul din colegiile din județ. Acum, se găsesc în ipostaza ingrată de a opta între studii plătite, la un liceu privat, sau înscrierea la un liceu tehnologic ori școală profesională, acestea fiind singurele variante disponibile în etapa a doua de admitere. Asta deoarece, în urma repartizării din data de 10 iulie, au rămas neocupate 102 locuri, la colegiile ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului și ”Vasile Lovinescu” Fălticeni și liceele tehnologice ”Ion Nistor” Vicovu de Sus, ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni, ”Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos, ”Nicolai Nanu” Broșteni și cel din Dorna Candrenilor.

Potrivit calendarului admiterii în liceu, în zilele de 22, 23 și 24 iulie, comisia județeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. Este vorba însă despre cazuri medicale, candidați gemeni care au fost repartizați la unități separate sau cele care vizează apropierea de domiciliu a candidatului. Nu și despre candidații cu medii mari, peste 8, care ar fi avut șansa să ocupe un loc la liceu dacă ar fi completat mult mai multe opțiuni în fișa de înscriere.

Elevii cu medii mari rămași nerepartizați consideră liceul particular singura opțiune viabilă

”Doamna ministru a spus clar că este exclusă varianta transformării locurilor de la învățământul profesional în locuri la învățământ liceal. Elevii nerepartizați pot opta, în cea de-a doua etapă de admitere, pentru locurile rămase libere la liceele din județ sau pentru un loc la școala profesională, plus liceele private”, a explicat inspectorul școlar general Grigore Bocanci, subliniind că în municipiul Suceava există două licee private: Liceul Teoretic ”Filadelfia” Suceava și Liceul ”Natanael” Suceava.

”Băiatul meu are media de admitere peste 8, dar a rămas nerepartizat. A fost un șoc pentru noi toți. Ne-am bazat prea mult pe mediile de admitere de anul trecut și am pus prea puține opțiuni pe foaia de înscriere. Am căutat soluția cea mai bună pentru el și am decis să îl înscriem la un liceu privat, apoi îl vom transfera”, ne-a spus mama unui absolvent al unei școli gimnaziale din municipiul Suceava, rămas nerepartizat în urma primei etape de admitere la liceu.

Candidații rămași nerepartizați în prima etapă de admitere la liceu vor intra în următoarea etapă, programată în perioada 24 iulie – 3 august, alături de absolvenții clasei a VIII-a repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, de candidații care nu au participat și de absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională. Potrivit Inspectoratului școlar Județean Suceava, repartizarea se va face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană, ce va fi publicată pe site-ul instituției și comunicată unităților de învățământ până la data de 24 iulie.

În perioada 24-30 iulie se vor depune cererile de înscriere ale candidaților care au fost repartizați compu­terizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și ale candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională. (Oana NUȚU)