O firmă din Iași a concesionat pe cinci ani iluminatul public din municipiul Suceava

Prestațiile și lucrările care vor fi asigurate sunt: întreținerea – menținerea în starea de funcționare a elementelor aparținând sistemului de iluminat public pentru asigurarea funcționării continue și optime a echipamentelor prin înlocuirea componentelor cu menținerea parametrilor lumino-tehnici și a unui raport optim între acești parametri și consumul de energie electrică; realizarea iluminatului festiv prin închirierea/achiziționarea, montarea și demontarea numai de becuri LED; montarea/demontarea și asigurarea de asistență tehnică pentru instalațiile electrice la manifestări cultural-artistice; modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public în baza programelor stabilite de Municipiul Suceava

Vineri, 13 noiembrie, la Primăria Municipiului Suceava a fost semnat contractul pentru „Delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al municipiului Suceava”. Potrivit celor precizate de primarul Ion Lungu pe contul său de facebook, este vorba despre un contract foarte important pe care municipalitatea l-a încheiat cu firma SC „Urbioled” SRL Iași, cea care a câștigat licitația organizată de Primărie la început de martie. „Am semnat contractul, în valoare estimată de 11.750.000 lei (valoarea estimată la licitație – n.r.), pe o perioadă de 5 ani”, a declarat Ion Lungu. Astfel, potrivit datelor publicate în legătură cu organizarea licitației, valoarea estimată a contractului ,,Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al municipiului Suceava” este de 11.750.000 lei (fără TVA) pe o perioadă de 5 ani și este cuprinsă din: servicii de întreținere, revizii și reparații 1.200.000 lei/an (fără TVA); extindere iluminat public 600.000 lei/an (fără TVA); modernizare sistem de iluminat public 550.000 lei/an (fără TVA). Criteriul de atribuire la licitația de delegare a gestiunii prin concesionare a sistemului de iluminat public a fost „cel mai bun raport calitate-preț” din care componenta financiară a avut o pondere de 60%. Pe de altă parte, tariful mediu ponderat pentru lucrări de investiție – extindere și pentru lucrări de investiție – modernizare a constituit și factor de evaluare tehnic într-o pondere de 15% fiecare, la care s-a mai adăugat, tot ca factor de evaluare tehnică, „Timpul de răspuns privind intervenţia de urgentă” în pondere de 10%.



Reamintim că patru oferte au fost formulate la licitaţia pentru delegarea gestiunii prin concesionare pe o durată de 5 ani a serviciului de iluminat public local în municipiul Suceava. Asta a demonstrat, totuși, că în pofida a două amânări ale datei finale privind depunerea ofertelor, licitația suscitase un interes suficient de mare, dovadă prezența atâtor competitori. De altfel și primarul Ion Lungu, în conferința de presă din 4 martie, făcuse afirmația că „bătălia este destul de mare”. Astfel, până în dimineața zilei de 3 martie (termenul limită de depunere, după ce fusese decalat inițial de pe 27 ianuarie pe 18 februarie și apoi încă o dată amânat pe 3 martie) erau înregistrate oferte din partea a patru firme și asocieri de firme din judeţ şi din ţară. Este vorba despre Elba Com, Flash Lighting Services SRL (subcontractant firma Loial Impex SRL), Urbioled SRL (având terț susținător Electric Light SRL și subcontractant Electroaxa) și, respectiv, asocierea firmelor Euro-Audit Service (leader) și General Meel Electric SRL. Este de notat că nicio firmă suceveană nu a fost ofertant, ci participă ca subcontractant: Loial 40% din valoare, Electroaxa 20%. Având în vedere că oferta câștigătoare și, ulterior, contractul a fost încheiat cu SC „Urbioled” SRL Iași, putem concluziona că 20% din valoarea de 11.750.000 lei ar putea fi încasată în următorii cinci ani de firma suceveană Electroaxa.

Potrivit procesului verbal de deschidere a ofertelor, clarificări anterioare datei de 3 martie au fost formulate din partea firmelor Flash Lighting Services SRL, Urbioled SRL, Loial Impex SRL și Euro-Audit Service. De altfel, aceste firme au și solicitat vizitarea amplasamentului, la fel procedând și Elba Com.



„Trebuia să facem mai demult, dar nu am delegat acest serviciu, deoarece parcurgeam o perioadă de modernizare. Anul trecut am terminat de modernizat şi am iniţiat această licitaţie. Sunt patru oferte depuse şi sunt convins că vom avea şi un câştigător” a declarat Ion Lungu, explicând că obligația concesionării iluminatului public a fost reliefată de Curtea de Conturi, atunci când a fost în control.

Valoarea estimată a contractului de întreţinere şi mentenanţă este 11,57 de milioane de lei, fără TVA. Contractul prevede inclusiv modernizarea şi extinderea reţelelor electrice, dar şi realizarea şi gestionarea iluminatului ornamental festiv din cartierele reşedinţei de judeţ. Mai precis, prestațiile și lucrările care vor fi asigurate de SC Urbioled SRL direct sau prin subcontractorul declarat sunt: întreținerea – menținerea în starea de funcționare a elementelor aparținând sistemului de iluminat public pentru asigurarea funcționării continue și optime a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public prin înlocuirea componentelor dictate de menținerea parametrilor lumino-tehnici la nivelele standardului EN 13201-2015 și a unui raport optim între acești parametri și consumul de energie electrică; realizarea iluminatului festiv/iluminat festiv de sărbători prin închirierea/achiziționarea, montarea și demontarea echipamentelor (se vor utiliza numai surse cu tehnologie LED (multiled): figurine 3D, 2D, brazi împodobiți cu înălțimea de peste 10 m, plase luminoase, țurțuri luminoși, ghirlande luminoase, etc.); montarea/demontarea și asigurarea de asistență tehnică pentru instalațiile electrice necesare în cadrul manifestărilor cultural-artistice din municipiul Suceava; modernizarea și extinderea infrastructurii sistemului de iluminat public – rețea, stâlp, corp, consolă, punct de măsură și control, etc., în baza programelor stabilite de Municipiul Suceava.

Reamintim că, în noiembrie 2008, Consiliul Local al municipiului Suceava a aprobat achiziţionarea pe aproximativ 100.000 de euro, a sistemului de iluminat public de la E.On Moldova. Suceava este printre puţinele localităţi din ţară care a procedat astfel și, în decursul timpului, a accesat finanțări europene și elvețiene nerambursabile pentru unele lucrări de modernizare a sistemului public de iluminat, valoarea contractelor de finanțare fiind de peste 25 de milioane de lei. (Dan PRICOPE)