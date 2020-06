O fălticeneancă, găsită moartă la Napoli, unde lucra de 17 ani

Emilia S., o femeie din Fălticeni care lucra în Napoli de 17 ani, a fost găsită moartă, în pat. Potrivit presei locale italiene citată de portalul stiridiaspora.ro, ea se lupta cu o depresie severă, intenționând să plece revina în România, pe 15 iunie.

Femeia, care lucra ca îngrijitoare pentru persoane vârstnice, a fost găsită fără suflare, în pat, la sfârșitul săptămânii trecute.

Medicii din Napoli urmează să stabilească cauza exactă a decesului, în urmă efectuării necropsiei.

Potrivit site-ului m.stiridiaspora.ro, prietenele ei deplâng moartea femeii, pe care o descriu că fiind o femeie și o prietenă minunată și sufletistă.

„Au găsit-o moartă în pat, vom vedea ce va zice autopsia căci vine băiatul ei din Belgia aici. Era o prietenă de notă 100… Nu am cuvinte, plâng și mă rog”, scrie o prietenă a femeii pe un grup de socializare dedicat badantelor românce din Peninsulă, citate de portalul stiridiaspora.ro. „Doamne nu mai am cuvinte, lacrimi, nu mai simt inima că bate cum bătea când ne auzeam în fiecare zi la telefon, chiar dacă acum eram un pic mai departe dragă mea. Mi-ai rupt inima cu această MOARTE NEBUNĂ. Simt că totul nu mai are sens…mă rog mereu la bunul D-zeu să te ia la dreapta lui căci ai fost un suflet de nedescris în cuvinte. Doar atât MINUNAT! Dormi în pace, sorelina mea dragă, eu te voi veghea mereu de aici și să știi că noi toți te-am iertat, căci erai UNICĂ! Putere și alinare la copii și la toți familiarii! DUMNEZEU SĂ TE IERTE ȘI NU TE VOI UITA NICIODATĂ SORELINA MEA DRAGĂ EMILUȘ!”, scrie Livia, o prietenă de-a Emiliei din Napoli. (D.P.)