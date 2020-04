Numărul deceselor cauzate de coronavirus în județul Suceava, mai mare decât în toată Ucraina

Cel mai mare număr de îmbolnăviri în Ucraina se semnalează însă tot în regiunea învecinată cu noi, la Cernăuți. Panica a cuprins mai multe zone din Ucraina, unele chiar fără să fie în topul celor mai infectate. In total, în Ucraina, ieri erau confirmate 1.668 de îmbolnăviri cu coronavirus, înregistrându-se 52 de decese. Ieri, în județul Suceava erau confirmați, oficial, 1.430 de bolnavi COVID și numărul deceselor a urcat la 55. Ucraina are o populație de 41,98 milioane locuitori. In județul Suceava sunt, conform ultimului recensământ, aproape 635.000 de oameni

La 8 aprilie, la ora 9.00, în Ucraina erau înregistrate, de la începutul pandemiei, 1.668 de infectări cu coronavirus, dintre care 52 letale, 35 de pacienți s-au vindecat. În doar 24 de ore au fost depistate 206 noi cazuri de COVID-19 pe teritoriul Ucrainei, notează publicația cernăuțeană de limbă română „Zorile Bucovinei”. Conform sursei citate, Regiunea Cernăuți – cea mai mică din Ucraina (o suprafață puțin mai redusă decât a județului Suceava) – e lideră pe țară privind pandemia cu 273 de cazuri (6 cazuri letale și 16 vindecări).

Practic, Cernăuțiul revine pe locul 1 în top și detronează capitala Ucrainei, orașul Kiev unde se înregistrau doar 256 de cazuri. Asta fără a se include și cazurile din regiunea Kiev (cu o suprafață cam de patru ori și jumătate cât regiunea Cernăuți) și unde mai erau încă 120 de cazuri. Cât privește Cernăuțiul, față de 7 aprilie, o noutate o reprezintă faptul că printre cei infectați se numără trei slujitori ai altarului. Cei trei preoți infectați cu coronavirus sunt din orașul Cernăuți, conform „Libertatea cuvântului” care citează pe Natalia Gusak, doi primesc îngrijiri în regim ambulatoriu iar al treilea este internat la spital

Regiunea Kiev însă este pe locul 5 la nivel național deoarece locurile 3 și 4 sunt adjudecate de regiunile Ivano-Frankovsk cu 198 de cazuri și Ternopil cu 168, până nu demult Ternopil situându-se înainte de fosta regiune Stanislavov. De altfel, unul din cele mai tragic-comice episoade din Ucraina în legătură cu epidemia de coronavirus s-a înregistrat la Ternopil unde, conform „Libertatea cuvântului”, soția unui cetățean revenit de la muncă peste hotare nu a vrut să îl primească acasă de teamă să nu se infecteze la rândul său de coronavirus. Şi tot la Ternopil, se pare, s-a înregistrat primul deces în rândul slujitorilor altarului din cauza coronavirusului.

Pe locul șase în Ucraina era regiunea Vinnițea cu 89 de cazuri de coronavirus, apoi Cerkasî cu 80, Kirovograd cu 57 și Sumî cu 56. La mare distanță se situau, potrivit datelor valabile în prima parte a zilei de 8 aprilie, regiunile Zaporijja – 45, Rivne – 44, Transcarpatică – 43, Dnipropetrovsk – 41 etc. Interesant este că deși nu raportaseră – din cauza epidemiei de coronavirus – nici măcar 50 de morți la nivelul regiunii, autoritățile din centrul regional Dnipro (oraș cu circa un milion de locuitori) au cumpărat două mii de saci funerari (aproape dublu față de cât cumpărase Spitalul Județean Suceava) și a săpat deja 600 de morminte. Mai mult, conform celor de la „Libertatea cuvântului” niciunul din decesele înregistrate în regiunea Dnipropetrovsk și cauzate de coronavirus nu erau în orașul Dnipro.

Reamintim că, oficial, ieri, în județul Suceava cifra îmbolnăvirilor COVID ajunsese la 1.430 de cazuri, iar numărul deceselor urcase la 55. (D.P.)