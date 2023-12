Nu există concurență la licitația pentru mere, lapte și corn în școlile sucevene

Câte o singură ofertă a fost depusă la licitația care a avut loc miercuri, 6 decembrie, pentru furnizarea de mere; lapte UHT; corn alternativ cu biscuiți uscați la școlile din tot județul nostru. Asta face ca să crească mult șansele ca toate contractele – pe cele trei loturi: mere; lapte UHT; corn alternativ cu biscuiți uscați – să fie atribuite chiar mult înainte de jumătatea anului.

Se pare că, totuși, Moș Nicolae aduce mai multe speranțe pentru cei care așteaptă punerea în aplicare a noului program „Cornul și Laptele” decât ne-am fi așteptat. Câte o singură ofertă a fost depusă la licitația care a avut loc miercuri, 6 decembrie, pentru furnizarea de mere; lapte UHT; corn alternativ cu biscuiți uscați la școlile din tot județul nostru. Iar asta face ca să crească mult șansele ca toate contractele – pe cele trei loturi: mere; lapte UHT; corn alternativ cu biscuiți uscați – să fie atribuite chiar mult înainte de pe la jumătatea anului. În ce măsură se va produce aceasta și în ce fel furnizarea efectivă a produselor va putea să înceapă și în ultima parte din anul școlar 2023 – 2024 rămâne de văzut. Cu certitudine însă dacă ofertele depuse – AMARIEI G. PETRU (cu subcontractant declarat societatea AMA FRUCT CP) pentru mere; ILVAS pentru lapte UHT și MOPAN SUCEAVA pentru corn alternativ cu biscuiți uscați – vor fi valabile, atunci furnizarea efectivă a produselor va demara din anul școlar 2024-2025. Facem precizarea că autoritatea care a organizat licitația la care data limită de depunere a ofertelor a fost 6 decembrie 2023 este Consiliul Județean Suceava. Licitația s-a făcut pentru întreaga perioada 2023 – 2026, deși de la furnizarea acestor produse vor face excepție unitățile de învățământ din comuna Horodnic de Sus, primăria acestei localități urmând a se ocupa de achiziția de mere, lapte UH și corn alternativ cu biscuiți. Cât privește licitația pe care a realizat-o CJ Suceava, frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite pe fiecare lot este de „ minim 1 (unu) contract subsecvent ș i pân ă la maxim 3 (trei) contracte subsecvente pentru fiecare an ș colar (s.red.)”. Merele, laptele UHT și cornul alternativ cu biscuiți uscați vor fi acordate pentru preșcolarii (din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate) și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, precum și pentru preșcolarii și elevii incluși în învățământul special cu excepția celor din Horodnic de Sus. Intervalul valoric pentru toate cele trei loturi, pentru toată perioada 2023 – 2026, se situează între 67.811.345,6 lei și 75.698.497,6 lei, cel mai mare (36.813.460,71 lei – 40.606.061,21 lei) fiind pentru lapte UHT iar cel mai mic (9.492.992 lei – 11.372.064 lei) pentru mere.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata acordurilor-cadru sunt: între 14.832.800 mere și 17.768.850 mere; de 36.448.971 porții la 40.204.021 porții Lapte UHT; 36.448.971 porții corn alternativ cu biscuiți uscați până la 40.204.021 porții.

În cadrul „Programului pentru școli al României” există și o anumită valoare zilnică pentru preșcolar/elev care cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și, după caz, depozitare a acestora: 0,70 lei cu T.V.A. pentru porția de fructe (mere); 1,11 lei cu T.V.A. pentru porția de lapte UHT fără adaos de lapte praf; 0,65 lei cu T.V.A. pentru porția de corn alternativ cu biscuiți uscați. Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se acordă gratuit 2 porții de mere, 5 porții de lapte UHT și 5 porții de corn alternativ cu biscuiți uscați, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinații.

Reamintim că din cauza unor piedici birocratice alocarea efectivă a fondurilor susținerii la nivel național al programului – de câțiva ani acesta se finanțează cu fonduri europene – a fost întârziată foarte mult. Abia pe la jumătatea toamnei, majoritatea consiliilor județene (inclusiv CJ Suceava) a finalizat demersurile necesare și a putut să organizeze licitația. Pe data de 1 noiembrie a fost publicat în SEAP un anunț de participare pentru licitația deschisă, iar data limită de depunere a ofertelor a fost cea de 6 decembrie 2023. (Dan PRICOPE)