Ministrul Sănătății: Am găsit o altă imagine a Spitalului din Suceava. Pot încuraja cetățenii care au afecțiuni non-COVID să se adreseze Spitalului Județean

În cursul zilei de sâmbătă, 18 iulie 2020, Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a fost în mai multe vizite inopinate în spitale din țară. După ce a vizitat Spitalul Județean Botoșani, în cursul după-amiezii ministrul Tătaru a ajuns la Spitalul Județean Suceava, unde a purtat discuții cu conducerea interimară a SJU și a inspectat Unitatea de Primiri Urgențe și mai multe secții ale spitalului.

“Am găsit astăzi o altă imagine a Spitalului din Suceava, imaginea pe care o știam de dinainte de pandemie. Am avut o discuție cu managerul și cu administratorul public al județului (Irina Vasilciuc – n.r.). Am vizitat Unitatea de Primiri Urgențe, pentru că am vrut să văd cum arată în acest moment. Am găsit aceeași rigurozitate ca în momentul în care s-a luat decizia de a schimba managementul. Am găsit personal cu echipament tipic pentru unitățile de primiri urgențe când există suspiciunea de COVID, iar evaluarea și timpul de așteptare scurt pentru pacienții care se prezintă la UPU sunt de apreciat. Cetățenii cu simptomatologie non-COVID se pot adresa Spitalului din Suceava, întrucât sunt circuite securizate atât pentru COVID, cât și pentru non-COVID. În urma a ceea ce am găsit astăzi, pot încuraja cetățenii care au o patologie cronică non-COVID să se adreseze Spitalului Județean Suceava. Cei de aici mi-au spus că încă nu există acel «curaj» al cetățenilor de a veni la Spitalul din Suceava, dar oamenii pot veni în acest moment pentru că circuitele sunt securizate, iar ce am găsit în Unitatea de Primiri Urgențe încurajează și pentru evaluarea acestei patologii”, a declarat Nelu Tătaru la finalul vizitei în apitalul sucevean.

De asemenea, ministrul Sănătății a spus că, în urma vizitelor pe care le-a efectuat în mai multe județe din zona Moldovei, în această perioadă putem discuta de un număr crescut de testări în Botoșani, Suceava și Neamț, și nu neapărat de un număr mai mare de îmbolnăviri. “Sunt evaluări pe care le fac în județele care au avut probleme, pentru a nu se mai repeta aceste probleme”, a mai spus Nelu Tătaru.

Referitor la creșterea accentuată a numărului de infectări din unele județe din sudul țării, Argeș, Prahova, Brașov, Galați sau Dâmbovița, ministrul Sănătății a afirmat că deocamdată nu se pune problema carantinării unor localități sau zone. “În acest moment gestionăm fiecare caz în parte, fiecare focar în parte, făcând evaluarea zilnică, evaluarea la șapte și la 14 zile. Sunt focare care, într-adevăr, trebuie controlate în acest moment și acolo deplasăm forțe suplimentare”, a precizat ministrul Tătaru. (O.S.)