Negocierile privind achiziția imobilului din Obcini, pentru cazarea studenților USV, au eșuat

Negocierile purtate de reprezentanții Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) cu SC CONBUCOVINA SA, în vederea achiziționării imobilului din cartierul Obcini, s-au dovedit a fi un eșec. Motivul îl reprezintă fondurile insuficiente aprobate de Ministerul Educației pentru această achiziție.

”În baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație, o comisie formată din reprezentanții USV a demarat negocierile cu investitorul imobiliar. Negocierile, care au avut loc pe parcursul lunii decembrie, nu au condus la un acord între părți. Suma minimă solicitată de SC CONBUCOVINA SA a fost mai mare decât suma maximă aprobată de Ministerul Educației pentru această achiziție. De asemenea, cele două părți nu au ajuns la un consens privind detaliile tehnice de predare – primire a imobilului. Drept urmare, negocierile între USV și SC CONBUCOVINA SA s-au încheiat fără ca imobilul în cauză să poată fi achiziționat”, se precizează într-un comunicat de presă transmis de universitatea suceveană.

Amintim că negocierile dintre USV și SC CONBUCOVINA SA au vizat un corp de clădire, situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, cu destinația bloc de locuințe, nefinalizat, cu suprafața construită de 878 mp și suprafața desfășurată de 10.516 mp, situat pe un teren în suprafață de 2.531 mp. Achiziția ansamblului format din cele două blocuri cu 10 etaje, construit de ConBucovina în spatele benzinăriei OMV, în cartierul Obcini, ar fi asigurat pentru studenții USV cel puțin 600 de noi locuri de cazare. Universitatea suceveană are 10.000 de studenți, iar capacitatea maximă de cazare în acest an universitar este de 1.200 de locuri. Cererile înregistrate de studenți an de an depășesc cu câteva sute numărul de locuri de cazare disponibile în căminele studențești, astfel că soluționarea acestei probleme ar însemna atragerea mai multor studenți, din alte zone ale țării, în sesiunile de admitere.

”Pentru a onora cererile de cazare într-o proporție cât mai mare, USV se vede nevoită să apeleze, în fiecare an universitar, la protocoale de cazare cu unități de învățământ din mediul preuniversitar și să închirieze locuri de cazare din mediul privat. Ca urmare a acestui fapt, USV a efectuat o cercetare de piață și a identificat un imobil aflat în proprietatea SC CONBUCOVINA SA, situat la o distanță mică de actualul campus. Corpul de clădire menționat ar fi putut fi transformat, prin recompartimentare, într-un cămin studențesc, rezolvând, în mare parte, problemele de cazare ale studenților”, au explicat reprezentanții USV. (Oana NUȚU)