Mopan a deschis la Gura Humorului prima cofetărie de tip patibar

”Acest concept de patibar vine ca un parcurs firesc la planurile noastre de viitor, după un an în care am investit peste 10 milioane de euro, din surse proprii, în fabrici noi, utilaje, echipamente și spații comerciale. Cofetăria deschisă la Gura Humorului este un punct de pornire, un program pilot ce va continua cu modernizarea și adaptarea celor circa 70 de spații comerciale pe care le deținem, după acest model. În aceste locații vor fi disponibile atât produse clasice și tradiționale, produse de post și cele specifice sărbătorilor, cât și gama nouă de produse de patiserie pe care am lansat-o în acest an, toate la aceeași calitate cu care ne-am obișnuit clienții”, a declarat Constantin Daniel Radu, directorul Mopan Suceava.

Brandul Mopan și-a îmbogățit palmaresul cu o nouă locație modernă, cu un spațiu generos, în care sunt adunate toate tipurile de produse pe care compania le pune la dispoziția clienților. Cofetăria Mopan din Gura Humorului și-a întâmpinat primii clienți luni, 29 noiembrie, cu deja cunoscutele produse de patiserie, cofetărie și panificație, dar și cu noutățile lansate recent pe piață, într-un cadru prietenos și cochet – o cafenea care satisface și cele mai pretențioase gusturi și cerințe. Locația prevede atât locuri de servire la interior, cât și o terasă spațioasă, luminoasă și generoasă.

Inaugurarea noului spațiu comercial din Gura Humorului reprezintă încununarea eforturilor depuse de echipa Mopan în acest an și a muncii dedicate modernizării fabricilor și spațiilor comerciale deținute. ”Acest concept de patibar vine ca un parcurs firesc la planurile noastre de viitor, după un an în care am investit peste 10 milioane de euro, din surse proprii, în fabrici noi, utilaje, echipamente și spații comerciale. Cofetăria deschisă la Gura Humorului este un punct de pornire, un program pilot ce va continua cu modernizarea și adaptarea celor circa 70 de spații comerciale pe care le deținem, după acest model. În aceste locații vor fi disponibile atât produse clasice și tradiționale, produse de post și cele specifice sărbătorilor, cât și gama nouă de produse de patiserie pe care am lansat-o în acest an, toate la aceeași calitate cu care ne-am obișnuit clienții”, a declarat Constantin Daniel Radu, directorul Mopan Suceava.

Gama largă și diversificată de panificație-patiserie-cofetărie Mopan include de la tradiționalele și deja cunoscutele produse de consum curent, la patiserie proaspătă, dar și deserturi de cofetărie care să satisfacă toate gusturile, de toate vârstele. În acest an, care s-a dovedit destul de greu pentru toți jucătorii de pe piața industriei alimentare, Mopan Suceava a reușit să completeze gama de produse cu alte 50 de tipuri și sortimente noi. Printre acestea se numără croissantul multicereal, semilună cu căpșuni, croissant cu căpșuni, ștrudel cu căpșuni, semilună cu caise, ștrudel cu umplutură de caise, burek cu spanac, burel cu brânză, chiflă cu roșii și oregano, chiflă rustică cu semințe de floarea soarelui și făină grifică, specialitate rustică, ciabatta cu măsline etc.

Planurile de viitor ale companiei sucevene includ inaugurarea a opt noi cofetării, precum cea de la Gura Humorului. ”Aceasta este prima cofetărie-patiserie pe care am inaugurat-o, un concept nou, pe care dorim să îl extindem și în alte locații de pe raza județului Suceava. Următorul proiect va fi la Vatra Dornei, apoi la Rădăuți, Fălticeni și Câmpulung”, a explicat Patricia Orhei, directorul comercial al Mopan Suceava.

Locațiile Mopan pun la dispoziția clienților și produsele specifice sărbătorilor de iarnă, de la cozonaci și produse de cofetărie, până la produsele de morărit, foile de plăcintă, dar și făina fără amelioratori, pe care gospodinele o folosesc la prepararea bucatelor alese pentru masa de Crăciun.

Compania Mopan are aproximativ 800 de salariați și plătește lunar la bugetul statului circa 5 milioane de euro, fiind unul dintre cei mai mari contribuabili. Prin achizițiile și modernizările făcute până acum, Mopan Suceava se clasează pe una din pozițiile fruntașe în topul firmelor din acest segment de activitate. (Oana NUȚU)