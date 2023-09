Ministrul Dezvoltării, între vizite pe șantiere importante din Suceava și semnarea unor contracte cu primării și Consiliul Județean

20 de contracte de finanțare pentru proiecte aprobate în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” au fost semnate, la Suceava, de Ministrul Dezvoltării, Adrian Ioan Veștea care, în cursul zilei de vineri, 15 septembrie s-a aflat la Suceava. Deplasarea ministrului nu a avut însă ca scop doar semnarea acestor contracte, care a avut loc în Sala Unirii a Consiliului Județean Suceava, ci au fost și deplasări la obiective de investiții importante precum sala polivalentă cu 5.000 de locuri a municipiului Suceava și la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, în ambele cazuri fiind vorba despre lucrări în derulare prin Compania Națională de Investiții, structură aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării.

Cât privește evenimentul de la Sala Unirii, menționăm că nu a fost vorba doar de semnarea de către ministrul Adrian Ioan Veștea a contractelor prin PNI „Anghel Saligny”, ci și o dezbatere cu privire la mai multe teme de interes pentru primari și diverse firme care au contracte cu CNI. Ministrul l-a avut lângă el pe șeful administrației județene, Gheorghe Flutur și tot la prezidiu au stat primarul Ion Lungu și prefectul Alexandru Moldovan, iar în sală au fost liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, deputați PNL de Suceava – Ioan Balan, Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu – precum și mai mulți primari din județ.

Primarii care au semnat contractele sunt cei din Baia, Bunești, Câmpulung Moldovenesc, Dolhasca, Drăgușeni, Dumbrăveni, Fălticeni, Forăști, Pătrăuți, Rădășeni, Rîșca, Șcheia, Todirești, Vadu Moldovei, Vicovu de Sus (în asociere cu Mușenița, Bilca și Vicovu de Jos), Voitinel, Volovăț, Zamostea, Zvoriștea, dar și Consiliul Județean Suceava a semnat unul din contractele pentru un proiecte referitor la lucrări de infrastructură: reabilitarea DJ 177 Frasin – Stulpicani – Ostra – Tarnița, în valoare de 45,2 milioane de lei, derulat de CJ Suceava, investiție care presupune reabilitarea a 28 de poduri și podețe de pe acest drum.

Tot vineri, ministrul Dezvoltării a semnat contractele cu primari, lideri de asocieri de localități în care urmează să se construiască rețele de gaz metan. În total însă acele asocieri sunt incluse 22 de localități: Baia, Bălăceana, Bilca, Capu Câmpului, Dolhasca, Dolhești, Drăgușeni, Dumbrăveni, Forăști, Ilișești, Mușenița, Pătrăuți, Râșca, Stroiești, Șcheia, Todirești, Valea Moldovei, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel, Zamostea, Zvoriștea. Totodată, ministrul Dezvoltării a spus că patru localități din județ au primit câte un microbuz pentru elevi – trei microbuze ajungând deja la Udești, Dolhasca și Broșteni – la Sala Unirii fiind semnat procesul verbal de predare a microbuzului pentru localitatea Calafindești.

Așa cum spuneam, nu doar despre semnarea contractelor a fost vorba la Sala Unirii, ci și despre discuții cu privire la stadiul altor proiecte finanțate prin CNI. Problema restanțelor la plata lucrărilor finanțate de la bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții a fost recunoscută ca atare de primarul Ion Lungu, când într-o precedentă conferință de presă răspunzând unor întrebări adresate de jurnaliști a spus că „este o problemă la nivel național” și afectează unele lucrări precum creșa de la ieșirea din Burdujeni.

De data aceasta însă, problema restanțelor a fost ridicată în fața ministrului Dezvoltării de către președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, senatorul PSD, Ioan Stan și deputatul PNL Ioan Bălan. Președintele Consiliului Județean a făcut referire la restanțele de 2-3 luni la o serie de proiecte și pe partea de POR, „dar în primul rând la CNI și rugăminea noastră din partea constructorilor și a primarilor e să găsim soluții”, la care a cerut să fie prinse mai multe localități sucevene în programul de cadastru gratuit și să mai fie alocate județului Suceava în jur de 200 de microbuze școlare, semnalând și necesitatea acordarea mai multor prerogative instituției arhitectului șef.

Senatorul social democrat Ioan Stan a afirmat că din informațiile sale restanțele de plată la CNI se ridică la peste 400 de milioane de lei, precizând că a adus la cunoștința primului ministru problemele cu care se confruntă primarii, cerând elemente despre viitoarea rectificare.

Deputatul liberal Ioan Bălan a spus că, pe de o parte, primarii au fost încurajați să depună proiecte pe CNI, pentru ca acum să nu fie „zi lăsată de la Dumnezeu” să nu îl întrebe primarii de rectificare și „dacă sunt șanse pentru bugetul CNI, cu alte cuvinte dacă proiectele lor mai sunt finanțate”.

Ministrul Dezvoltării a declarat că știe despre aceste probleme și a promis că va găsi soluții. „Am preluat acest mandat pe 15 iunie, moment în care bugetul de 1,5 miliarde de lei pe care-l avea alocat CNI era epuizat. A trebuit să fac rectificări în cadrul capitolelor proprii ale bugetului pe care-l aveam. Am încercat să gestionez un buget care era aprobat încă de anul trecut să încerc să-l adaptez nevoilor și necesităților de acum. Am promisiunea că în perioada următoare până se ajunge la rectificarea bugetară vom avea o alocare bugetară din Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului și sper ca Ministerul Dezvoltării să primească bani în special pe aceste programe care sunt necesare autorităților locale pentru a putea plăti restanțele”, a spus Adrian Veștea adăugând că sunt condiționări privind încadrarea în anumite măsuri impuse de Comisia Europeană, fiind lucruri care nu depind doar de el și a dat asigurări că permanent discută cu ministrul Finanțelor și cel al Investițiilor și Proiectelor Europene. „Cred că o vom scoate la capăt”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Ulterior, ministrul Dezvoltării a vizitat Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, alături de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și de primarul Municipiului Suceava, Ion Lungu. Așa cum am menționat anterior, vizita a avut drept scop principal evaluarea stadiului lucrărilor de reabilitare și restaurare a bisericii Sfântul Gheorghe a Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Ministrul Adrian-Ioan Veștea a vizitat șantierul mănăstirii, unde a avut ocazia să vadă personal munca deosebit de complexă desfășurată pentru a readuce acest loc sfânt la strălucirea sa inițială.

ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților i-a primit pe oaspeți, dar desigur că delegația fost întâmpinată de preacuviosul părinte vicar administrativ, arhim. Paraschiv Dabija și de consilieri ai Centrului Eparhial. La finalul vizitei, potrivit unei informări transmisă de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Ministrul Dezvoltării a fost onorat cu Ordinul Eparhial „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” pentru mireni, în semn de recunoaștere a implicării sale deosebite în promovarea valorilor culturale și religioase ale României.

Nu lipsită de importanță este și vizita pe șantierul sălii polivalente cu 5.000 de locuri a municipiului Suceava, unde ministrul Dezvoltării a avut ocazia să vadă la fața locului un alt gen de obiectiv major de investiții finanțat prin Compania Națională de Investiții. Desigur, primarul Ion Lungu a ținut să precizeze că este un proiect important și că s-a simțit onorat de vizita ministrului. „Am avut onoarea, astăzi, ca domnul ministrul al Dezvoltării și Lucrărilor Publice, Adrian Veștea, să viziteze șantierul sălii polivalente însoțit de domnul președinte al Consiliului județean Suceava, Gheorghe Flutur. După vizitarea șantierului și vizionarea în format 3D a proiectului, (oaspeții) s-au arătat satisfăcuți de stadiul de progres și anume 12%. Ne-au promis sprijin în continuare pentru implementarea și finalizarea lucrărilor! Doamne ajută!”, a conchis Ion Lungu. (Dan PRICOPE)