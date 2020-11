Mihalescul: Centura municipiului Rădăuți se va deschide în sfârșit circulației prin efortul conjugat al lui Gheorghe Flutur, al parlamentarilor PNL și al Guvernului Orban

Deputatul PNL Dumitru Mihalescul susține că Suceava se schimbă în bine văzând cu ochii, iar acest lucru se întâmplă de când la conducerea județului a ajuns Gheorghe Flutur, iar guvernarea țării a fost preluată de PNL. Prin efortul comun al echipei PNL din Suceava și al Guvernului Orban toate proiectele majore de investiții prind viață în Bucovina.

”În câteva zile se va inaugura varianta ocolitoare a municipiului Rădăuți, fiind primul oraș din România care va avea o șosea de centură inelară. Din anul 2016, de când sucevenii mi-au acordat încrederea și m-au mandatat să-i reprezint în Parlament m-am luptat continuu să țin viu acest proiect de investiții, ca lucrările să se deruleze rapid, iar oamenii să poată circula rapid și în condiții de si­-guranță. Sucevenii trebuie să știe că PSD a fost principalul obstacol în calea finalizării acestei investiții. La fiecare dintre demersurile mele – întrebări sau interpelări, amendamente pentru suplimentarea bugetului investiției – guvernele PSD răspundeau cu aroganță că sunt banii necesari alocați, că se lucrează în ritm susținut și că centura se va finaliza imediat. Au trecut ani de zile și șantierul nu a făcut prea mulți pași, tocmai din cauza piedicilor puse de guvernele PSD – banii erau alocați la început de an și apoi tăiați, iar constructorii hăituiți tocmai ca să nu avanseze lucrarea. La fel s-a luptat și Gheorghe Flutur, precum și ceilalți colegi parlamentari liberali de Suceava, însă până când PSD nu a fost înlăturat de la guvernare, lucrurile nu au avansat mai deloc. Nu știu de ce PSD s-a luptat atât de tare să ne țină în subdezvoltare și sărăcie?



La fix un an de guvernare liberală, prin cola­borarea echipei PNL Suceava cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul transporturilor Lucian Bode, oamenii pot să vadă că PNL face într-un an ceea ce n-a făcut PSD în 10 ani. Ne despart numai câteva zile până când traficul greu și circulația automobilelor obligate să traverseze municipiul Rădăuți, vor putea să circule pe centura nouă a orașului. Vom scăpa, astfel, de o parte importantă din poluarea aerului și de zgomot, iar mașinile vor circula în condiții de siguranță prin exteriorul localității. Inaugurarea centurii ocolitoare a municipiului Rădăuți o primesc drept cel mai frumos cadou pe care mi l-a făcut Guvernul PNL și Gheor­-ghe Flutur, la finalul primului mandat de deputat, acesta fiind unul dintre proiectele mele de suflet”, a declarat deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul.