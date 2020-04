Medic de familie, acuzat ca refuză să elibereze concedii medicale pacienților care au stat în autoizolare la domiciliu

Pe lista pacienților medicului de familie Carmen Chițescu, din satul Sf. Ilie, sunt și asistente și infirmiere de la Spitalul Județean. Cadrele medicale susțin că nu se pot întoarce la muncă deoarece medicul refuză să le elibereze certificate de concediu medical. Ba mai mult, acestea o acuză pe doctorița Chițescu că dă concedii doar celor care îi achită o anumită sumă de bani și câteva ouă. Medicul de familie Carmen Chițescu a fost dată în judecată în 2015, după ce a încercat să inducă ideea unei crime în cazul unui bărbat mort de cancer. La acea dată, mortul a fost luat din sicriu și dus la autopsie de oamenii legii, medicul refuzând să elibereze certificatul medical constatator al decesului

Medicul de familie Carmen Chițescu din satul Sf. Ilie se află din nou în conflict cu o parte din pacienții pe care îi are înscriși pe liste. S-a ajuns la această situație după ce doctorița Chițescu ar fi refuzat să elibereze concedii medicale unor asistente și infirmiere care lucrează la Spitalul Județean și care au stat pentru o perioadă de 14 zile în autoizolare la domiciliu, după ce au intrat în contact cu persoane diagnosticate pozitiv cu Covid 19. ”Refuză să ne dea concediu. Este singura doctoriță din oraș care refuză să dea concedii medicale. Eu trebuie să mă întorc la muncă și am nevoie. Am stat 14 zile acasă și acum îmi cere o adeverință de la DSP, dar DSP-ul nu dă adeverințe. Le-a dat concedii doar celor care i-au dat câte 100 de lei și 10 ouă”, a povestit o asistentă din Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean.

Directorul Direcției de Sănătate Publică Suceava, Manuela Trifan, a explicat că instituția pe care o conduce nu eliberează adeverințe pentru pacienți pe care nu i-a monitorizat și se pare că medicul din Sf. Ilie se folosește de o chichiță legislativă. ”Când s-au dat noile reglementări legislative, s-a uitat probabil să se abroge o mențiune din 2015. DSP nu poate da adeverință pentru un pacient pe care nu l-a monitorizat. Pacienții sunt monitorizați de către medicul de familie. Sperăm să vină lămuriri. Este o problemă la nivel național”, a explicat Manuela Trifan, șefa DSP Suceava. Și conducerea CAS Suceava a transmis, prin vocea purtătorului de cuvânt, directorul Anda Sălăgeanu, că va lua legătura cu medicul Chițescu pentru a clarifica situația creată.

Reamintim că nu este prima dată când medicul Carmen Chițescu se afla in mijlocul unui scandal. În anul 2015, doctorița a fost dată în judecată, după ce a încercat să inducă ideea unei crime în cazul unui bărbat mort de cancer. La acea dată, mortul a fost luat din sicriu și dus la autopsie de oamenii legii, medicul refuzând să elibereze certificatul constatator al decesului, pentru Ion R. în vârstă de 66 de ani, deşi bărbatul figura pe listele acestui medic ca pacient asigurat, iar din fişa medicală reiesea că acesta a fost diagnosticat în data de 23 martie 2014 de către medici specialişti din cadrul Spitalului Judeţean Suceava cu diagnosticul de gastroduodenită cronică cu observaţia de proces neoplazic şi emfizem pulmonar. (Cristina RUȘTI)