Mărturia unui medic infectat din Suceava: Am sunat de 70 de ori la DSP. O doamnă doctor nu conștientiza focarul epidemiologic

Un medic infectat cu COVID-19 a vorbit despre minciunile din acest spital. Sunt medici aruncați în luptă fără protecție și pacienți pe care nu are cine să-i trateze pentru nu există personal suficient.

Mircea Dinu Bordiniuc, medic la Spitalul Județean Suceava: „Între 16 şi 20, in săptămâna respectivă am avut, tot timpul am avut doar câte o singură mască în fiecare zi. Era ştiut că nu avem suficiente măşti, ni se dădea o singură mască şi ni se spunea că trebuie să o păstrăm toată ziua, că nu este neapărat necesar să purtăm mască dacă discutăm cu o persoană care nu provine dintr-o zonă critică sau care nu are simptomatologie respratorie”.

El a adaugat ca nimeni nu a facut la debutul crizei vreun instructaj personalului: “Astea erau nişte recomandări care circulau între personalul spitalului, dar nu a fost făcut niciun instructaj din partea protecţiei muncii sau a celor care ar fi trebuit să se ocupe de prevenirea transmiterii infecţiilor intraspitaliceşti”.

Intrebat de moderatorul din studio daca s-a discutat la inceput despre circuite separate, de modul în care ar trebui utilizate echipamentele de protecţie speciale pentru ca personalul medical sa nu se infecteze, dr. Bordiniuc a raspuns:

“Nu, asta nu s-a discutat! S-a considerat că sunt precauţii standard şi folosim în mod curent mănuşi, măşti şi nu ar trebui făcut instructaj separat. A existat o tentativă de creare de circuite, nu neapărat circute separate, dar s-au instalat două corturi gonflabile la intrarea de la Unitatea de Primire Urgenţe şi la intrarea în ambulatoriu unde era pus câte un medic care adresa un chestionar”.

Despre momentul in care a constientizat ca situatia a scapat de sub control in spital, medicul sucevean a declarat ca a observat lucrul ăsta sâmbăta trecută, pe data de 21, şi duminică, 22: “Am observat că se pozitivează un număr din ce în ce mai mare de medici din cadrul spitalului. Ulterior, luni m-am prezentat la serviciu, ni s-a adus la cunoştinţă că ambulatoriul şi Unitatea de Primire Urgenţe sunt închise. Am încercat să sun la Direcţia de Sănătate publică de 70 de ori până se reuşesc să discut cu epidemiologul spitalului, o doamnă doctor care nu conştientiza nici în momentul respectiv că are de-a face cu un focar epidemiologic de o gravitate deosebită. I-am atras atenţia asupra faptului că pacienţii care sunt în spital în prezent vor fi externaţi de către colegi şi vor merge înapoi în comunitate deşi au fost expuşi unui focar epidemiologic. Poate ar fi trebuit să se instituie nişte măsuri de izolare pentru aceşti pacienţi. I-am atras atenţia că mi se pare că este depăşită de felul în care se tratează situaţia şi ar trebui să raporteze lucrurile acestea mai sus. Ulterior am redactat un document către directorul medical al spitalului. Se auzea deja că directorul medical a fost înlocuit cu o altă doamnă doctor deoarece este confirmat pozitiv. Şi în acest document am spus despre problema pe care o consideram la acel moment în ceea ce priveşte externarea pacienţilor şi am sugerat să se ia nişte măsuri deoarece la ora 15.00 urma ca personalul să se întoarcă la domicilii şi dacă nu se instituiau măsurile de izolare urmau să intre în contact cu persoane din familia lor”.

La aceste probleme ridicate de personal conducerii Spitalului Judetean, angajatii nu au primit raspuns. “N-am primit niciun răspuns. După ora 3.00 am fost informaţi că spitalul intră în carantină şi că trebuie să mergem să ne testăm. Am fost împreună cu nişte colegi la pavilionul de boli infecţioase şi am efectuat testarea în nişte condiţii oarecum nepotrivite deoarece se intra şi se ieşea pe aceeaşi cale de acces şi exita riscul să te întâlneşti cu persoane care nu aveau mască şi se pregăteau să le fie recoltat exudatul faringian. După care am intrat în izolare la domiciliu separat de restul familiei, din proprie iniţativă. Am aşteptat rezultatul, rezultatul a venit joi. În acel moment colegii mei s-au impacientat deoarece lor nu le venise rezultatul şi am început să facem câteva investigaţii la persoanele pe care le cunoşteam şi în cele din urmă vinerea trecută am aflat, pe 27, că probele lor nu au fost lucrate din cauza unei erori la momentul respectiv, nefiind personal suficient nu s-au completat fişele de însoţire a materialului biologic şi acestea au fost completate ulterior, dar trecuse destul de mult timp, astfel încât nu s-a considerat că au fost păstrate în condiții potrivite şi nu s-au mai trimis. Nici până astăzi nu cred că au fost testaţi toţi colegii mei deoarece nu s-a organizat o acţiune organizată de către DSP sau de către spital pentru a-i retesta. Unii dintre ei au ieşit din izolare şi s-au testat şi au fost declaraţi pozitivi după venirea rezultatelor, dar repet nu toți au fost testaţi. Nu tot personalul medical al spitalului a putut să respecte condiţiile de izolare la domiciliu deoarece spitalul a rămas în continuare deschis deşi domnul ministru al Sănătăţii a declarat că s-a închis. Vă spun sigur că au rămas în continuare pacienţi internaţi pe diferite sectoare ale spitalului care au trebuit îngrijiţi de asistente, infirmiere şi medici. Şi aceste persoane chiar dacă au fost în condiţii de expunere nu au putut face izolare la domiciliu deoarece au fost chemaţi la serviciu. Şi în prezent se derulează aceeaşi situaţie, Ministerul Sănătăţii nu ia măsuri pentru a trimite personal suplimentar la spital pentru a permite izolarea la domiciliu a persoanelor care au fost expuse şi pentru a se asigura de îngrijirile pacienţilor din acel spital”, a marturisit medicul Mircea Dinu Bordiniuc.