Manechin scos la licitație de Ștefan Mandachi pentru campania de sprijinire a luptei împotriva noului coronavirus

Un manechin de haine, aruncat pe un ogor și recondiționat de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, este scos la licitație de către acesta iar banii vor luat calea celorlalte sume strânse până acum în campania de sprijinire a luptei împotriva noului coronavirus din județul Suceava.

„Vă plac manechinele? Șîmie… Eu am găsit unul pe câmp, acum vreo două luni, lângă casa mea. Cineva a judecat adânc și a stabilit că trebuie aruncat pe ogor, alături de multe alte gunoaie, plastice, rufe etc. Am luat carcasa de plastic cu țâțe sexy acasă și am stabilit că o cheamă Liza (Urdoi, e nașul, nu eu). Îmi spun că o să demarez o campanie împotriva aruncatului de gunoaie pentru că la doi pași de mine, vin dobitoci și aruncă tot ce îi încurcă prin case. (Ieri am găsit un pat aruncat, dar asta e subiectul unei alte povești). Revenind la manechin. L-am adus acasă. Văzând cât de bine se licitează toate obiectele primite de la oameni cu suflet, mi-a venit o idee. Să o bag la înaintare șîeu pe Liza. Așa că am expediat-o la pictor (Andreea Zamosteanu a pictat-o gratuit), care a făcut-o … gagică mișto. Dacă nu o vrea nimeni, o păstrez eu acasă. La cât știu că s-a muncit la aripile ei, prețul de pornire la licitația cu donație începe de la 100 cm de autostradă, adică 1000 euro. Banii știți unde se duc, da? La Crucea Roșie și îi trimitem la oamenii năpăstuiți de soartă din cauza Coronavirus. START! La 23:59 se închide licitația. Comment! Sava Andrei și Dorojan Răzvan au fotografiat gratuit. Practic au donat timp, energie și talent pentru o cauză umanitară”, este povestea savuroasă de pe contul de facebook al lui Ștefan Mandachi.

Detalii despre licitație se pot obține pe site-ul www.1cm.ro. De asemenea, au mai fost scoase la licitație o ie bucovineană cusută manual (donată de Alexei Laura), un ou de struț încondeiat manual cu motive religioase de Paște (donat de Florin Bejenari) și tabloul „Mâna lui Dumnezeu” 50 x 70 cm (donat de Vasile Andrei). De altfel, un videoclip referitor la licitația respectivă a fost făcut într-o biserică. (D.P.)