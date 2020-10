Mandachi, cu Rolls Royce-ul pe arătură

Luni, 5 octombrie 2020, omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi a lansat pe pagina personală de Facebook, pagină urmărită de peste 170.000 de persoane, un atac grobian la adresa unui jurnalist sucevean.

Supărat că poza sa a fost pusă alături de un salon de nunți care aparține familiei sale, Mandachi, avocat de meserie, își începe postarea anunțându-și fanii că a dat în judecată un ziarist care a scris că în localurile respective s-au organizat nunți cu un număr mai mare de oameni decât permite legea în pandemie. Avocatul Mandachi se joacă oleacă și cu încadrarea faptelor, anunțând că a reclamat la poliție un fake-news.

Știrea mai mult decât banală care l-a înfuriat pe Mandachi mai spune că poliția a dat amenzi administratorilor salonului care, bașca, nici nu asigurau dezinfectanți, așa cum zice legea.

Avocatul Ștefan Mandachi a găsit de cuviință să răspundă acestei știruci aruncând cu o mulțime de scârboșenii într-un ziarist, care, culmea, nici măcar nu semnase articolașul respectiv.

Un lighean de lături, jigniri de cel mai jos nivel, îndemnuri la ”șpițuri în c…” s-au îngrămădit luni dimineață la ”gura” lui Mandachi. Rar am văzut atâta ură la adresa unui jurnalist care, repet, nici n-a greșit în acest caz cu nimic.

C-o fi, c-o păți, că Mandachi a făcut și face lucruri bune, nimic absolut nu-i permite unui om, care are și o oarecare vizibilitate, să atace public și să umilească astfel un jurnalist sau pe oricare dintre semenii săi.

În ultima vreme, Mandachi s-a pus în fruntea unor cauze mari, care ne privesc pe toți. Și-a folosit banii, timpul, Porsche-ul pentru a spune țării și lumii că e mare nevoie de autostrăzi sau că la Suceava pandemia ne-a prins în fundul gol și ne că ne învârteam ca niște curci bete în timp ce numărul morților creștea zi de zi. A deschis larg hotelurile sale, gratuit, pentru personalul medical în vremea pandemiei, a cerut repetat Guvernului să sprijine domeniul HoReCa, a donat mii de porții de mâncare, a alergat pe la televiziuni, a strâns sume uriașe pentru Spital și multe altele. Orașul, mic, prăfuit, sărac, nu a putut să facă mai multe pentru el decât să-i mulțumească, sincer. Ca-n orice urbe provincială am și oficializat gratitudinea noastră cu o diplomă: Ștefan Mandachi a devenit cetățean de onoare al târgului. Frumos și meritat.

Foarte vocalul antreprenor sucevean Ștefan Mandachi reamintește, de asemenea, permanent sucevenilor că e foarte, foarte bogat, cel puțin comparativ cu marea majoritate a bucovinenilor. Se urcă cu Porsche-ul pe munți, ne dă de înțeles că și-ar fi luat Rolls Royce etc., etc.

OK, am înțeles cu toții că Ștefan Mandachi are bani. Indiferent câți or fi, mulți, puțini, e treaba lui și poate face ce vrea cu ei. Îi poate chiar folosi să-și tragă în aur diploma de Cetățean de Onoare al Sucevei, s-o pună în parbriz și, când o scoate Rolls-ul prin satul bucovinean al cărui reprezentant se mândrește că este, s-o arate celor care-i vor bate obrazul pentru pentru mojicia de pe facebook. Asta dacă nu-și va cere până atunci scuze ziaristului, ziariștilor și, la fel de important, tuturor celor care au crezut până acum că e băiat bun, de-al nostru. (Tudor A.)