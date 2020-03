Managerul Spitalului Judetean Suceava: Aproximativ 100 de cadre medicale sunt infectate; mai asteptam curand rezultatele a inca 20-30 de teste

Dr. Florin Filip, directorul Spitalului Judetean , a declarat sambata seara, intr-o interventie la Digi 24, ca situatia in institutia medicala pe care o conduce este foarte serioasa, “foarte grava, facem eforturi deosebite pentru ca activitatea medicala sa se desfasoare in continuare la Spitalul Judetean”.

El a precizat ca sambata trei bebelusi internati in spital au fost transferati la Bucuresti. “Sunt prematuri, dar se simt bine si s-a luat decizia de a-i transfera dintr-o maternitate de grad 3 doar pentru posibile pregatiri ale spitalului pentru a primi bolnavi cu COVID-19”, a declarat dr. Filip.

In legatura cu eforturile personalului medical de a face fata lipsei personalului, fie infectat, fie in autoizolare, Florin Filip a recunoscut ca aproximativ 100 de cadre medicale sunt infectate cu coronavirus, dar se mai asteapta rezultatele a inca 20-30 de teste.

In timp ce Spitalul Judetean se ocupa de 150-160 de pacienti cu COVID, repartizati in 3-4 pavilioane din Spitalul Vechi, cu 7-8 cazuri grave internate intr-o sectie ATI amenajata in Spitalul Vechi. In spitalul nou mai sunt internati pacienti la diferite sectii, a subliniat directorul SJU. Managerul interimar a reafirmat ca nu se mai interneaza pacienti non-Covid, toate cazurile fiind triate in UPU si redirectionate la alte spitale din judet ori la Iasi, in cazuri complexe, a subliniat directorul Spitalului Judetean.

Dr. Florin Filip a tinut sa sublinieze ca efortul personalului medical restrans este unul deosebit, care face eforturi uriase pentru continuarea activitatii, prin munca suplimentara, prin detasari de la sectii mai putin solicitate la cele mai solicitate si prin ajutor de la Iasi. (O.S.)