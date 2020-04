Mai mulți șefi de secții de la Spitalul Județean riscă dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Generalul Oprea: La câtă indisciplină este în acest spital, nici nu mă miră ce s-a întâmplat

Se pare că unii sefi de sectii din Spitalul Judetean le-ar fi transmis subalternilor să nu mai folosească combinezoanele de protecție, invocând un articol din protocolul medical national. ”Aici suntem în centrul unui focar și avem alt protocol. Cei vinovați vor suporta consecințele. Nu avem timp de pierdut cu astfel de persoane. Vor plăti și punct”, a declarat generalul Ionel Oprea

Comisia de disciplină din cadrul Spitalului Județean Suceava s-a întrunit în această dimineață pentru a analiza mai multe sesizări venite din partea personalului medical în ceea ce privește deciziile unor anumiți șefi de secție.

Aceștia le-ar fi transmis subalternilor să nu mai folosească combinezoanele de protecție, invocând un articol din protocolul medical national, conform căruia combinezoanele pot fi înlocuite cu halate și șorțuri de unică folosință. Deciziile acestora a stârnit însă nemulțumire și îngrijorare în rândul personalului medical.

”Nu înțeleg ce vor. Le țin pentru ei. Toate colegele mele sunt speriate. Muncim cu șorțuri din alea subțiri. Nici halate nu ne mai dă”, a povestit îngrozită o asistentă medicală, care a solicitat lămuriri generalului Ionel Oprea, acesta convocând de urgență Comisia de disciplină.

”Am fost informat că unii se cred mai presus de lege și dau ordine în spital, după cum vor ei. Sunt acte clare de indisciplină. Noi monitorizăm dacă se respectă ce am ordonat. Există un protocol la nivel national, dar noi, aici, suntem în centrul unui focar și am stabilit la nivel de spital un alt protocol, care implică folosirea acestor combinezoane de protecție în tot spitalul. Am informat și conducerea Ministerului Sănătății și toată lumea trebuie să respecte. La câtă indisciplină este în acest spital, nici nu mă miră ce s-a întâmplat. Dacă Comisia de disciplină va stabili că plângerile trebuie să ajungă la Parchet, nu mă voi împotrivi.

Noi avem acum alte treburi importante de rezolvat. Trebuie să suplimentăm aprovizionarea cu oxigen, trebuie să asigurăm personal medical, să-l integrăm pe cel nou venit. Chiar nu avem timp de pierdut cu astfel de persoane. Vor plăti și punct”, a explicat generalul Ionel Oprea, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, cel care coordonează activitatea Spitalului Județean Suceava. (Cristina RUȘTI)