Mai greu, dar Prefectura a inteles: Scheia, Balaceana, Todiresti si Ilisesti fac parte din zona metropolitana, unde se poate circula fara documente justificative

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a stabilit, in sedinta de azi, 20 mai, ca si locuitorii din Scheia sa poata circula in interiorul zonei metropolitane fara documente justificative. In Zona Metropolitana au mai fost introduse localitatile Balaceana, Todiresti si Ilisesti.

“Având în vedere necesitatea de a asigura continuitatea spațială a teritoriului administrativ al municipiului reședință de județ și a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în zona metropolitană constituită conform legislației specifice, în data de 20.05.2020 a avut loc o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență”, se arata intr-un comunicat transmis de Institutia Prefectului.

În cadrul acestei ședințe s-a hotărât aplicarea unitară a măsurilor, prevăzute la art. 5 alin.3 din Legea nr. 55/ 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 coroborate cu dispozițiile punctului 20 din anexa la Hotarârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 25/ 18.05.2020, la nivelul următoarelor localități: zona metropolitană Suceava compusă din municipiul Suceava, orașul Salcea, Adâncata, Bosanci, Dărmănești, Dumbrăveni, Hănțești, Ipotești, Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuți, Siminicea, Stroiești, Udești, Verești precum și unitățile administrativ-teritoriale Bălăceana, Ilișești, Șcheia și Todirești.

Astfel, în interiorul și între localitățile sus menționate se poate circula fără documentele justificative prevăzute în cele două acte normative sus menționate, precizeaza Prefectura Suceava. (O.S.)