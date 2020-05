LUNGU: “Sunt șanse să se ridice carantina la Suceava. Pregătim deja starea de alertă”

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat în conferința de presă de miercuri, 13 mai, că sunt șanse ca Sucevei (și localităților limitrofe – n.r.) să i se ridice carantina.

„Așa cum se știe în cursul zilei de luni Comitetul Județean pentru Situații Speciale de Urgență a aprobat la propunerea domnului președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care este vicepreședintele acestui for și fac aici o paranteză – primarii municipiilor de județ nu sunt membri, ci doar invitați – să întocmească documentația în vederea trimiterii la București pentru ridicarea carantinei. Așa cum am (mai) spus, vreau să-i mulțumesc domnului președinte Gheorghe Flutur pentru că s-a implicat foarte mult. Împreună cu doamna director de la DSP au făcut analize epidemilogice pe fiecare localitate în parte din județ, ceea ce a permis întocmirea documentației și trimiterea ei la București”, a declarat Ion Lungu. Potrivit primarului, documentația se afla, miercuri, la Institutul Național de Sănătate Publică de unde se așteaptă un aviz. „Și în această dimineață am avut o discuție cu domnul ministru al Sănătății și l-am rugat să ne ajute, să ne sprijine la Institutul Național de Sănătate Publică să luăm acel aviz și în Comitetul Național de pentru Situații de Urgență să se ridice carantina la Suceava”, a explicat Ion Lungu.

Având o abordare optimistă, edilul a precizat că deja se lucrează la pregătirea pentru a intra în starea de alertă. „Eu sper că se va întâmpla acest lucru (ridicarea carantinei – n.r.). Mergând pe această ideea pozitivă, pregătim deja starea de alertă”. (D.P.)