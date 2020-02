LUNGU: Pe 1 mai vom inaugura noul pod de peste raul Suceava

Primarul Ion Lungu a fost astazi la santierul Podului Unirii, noul pod pe care Primaria il construieste peste apa Sucevei, pentru ruta mini-ruta ocolitoare spre Botosani.

“Astazi am trait o emotie deosebita , am parcurs pentru prima dată la pas Podul Unirii, de peste râul Suceava dintr-un capat in altul.

La 1 mai vom inaugura noul pod, pe care se va putea circula de pe strada Mirauti si se va iesi pe strada Energeticianului, spre Termica.

Acest lucru va conduce la fluidizarea traficului in zona comerciala a orasului”, a declarat primarul Ion Lungu.



Conform edilului sucevean, pana la sfarsitul anului se va circula si de pe strada Apeductului, pe varianta asfaltata. (O.S.)