Lungu: În oraș facem dezinfecție totală, de la scări de bloc, străzi, alei, parcuri, locuri de joacă, ghene de gunoi

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, miercuri, că pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, în municipiul reședință de județ se va face o dezinfecție totală, de la scări de bloc, străzi, alei, parcuri, locuri de joacă, ghene de gunoi etc. „Continuăm acțiunile de stropire în oraș! În baza Ordonanței Militare nr. 6, începând de ieri, Primăria acționează și la nivelul scărilor de bloc. Pentru aceasta am orașul în patru zone și am contractat patru firme de dezinfecție pentru o igienizare mai eficientă”, a explicat Ion Lungu.

De altfel, Primăria a achiziționat – potrivit datelor publicate pe SEAP/SICAP – 1.800 de dispensere (pe data de 31 martie și pe data de 1 aprilie, de la aceeași firmă, pentru circa 70 mii lei) care urmează să sosească până la sfârșitul săptămânii. Acestea urmează să fie distribuite asociațiilor de proprietari, conform Ordonanței Militare nr.6, pentru dezinfectarea scărilor de bloc. „Rog președinții Asociațiilor de Proprietari să țină legătura cu Serviciul Asociații de proprietari din cadrul primăriei pentru a ridica aceste aparate de dezinfecție și să le monteze pe casa scării. În paralel, dezinfectăm străzile, aleile și printre blocuri. Doamne ajută să reușim limitarea răspândirii virusului!”, a transmis Ion Lungu.

Patru firme cu sediul în Municipiul Suceava sau în zona limitrofă au încheiat, pe data de 31 martie, contracte cu Primăria Sucava pentru dezinfecția scărilor de bloc. Potrivit datelor de pe SEAP/SICAP, procedura de cumpărare directă a serviciilor respectiev a fost inițiată pe data de 30 martie iar a doua zi a fost finalizată procedura de atribuire. Este voba de firmele Veteo SRL, PFA Iordan Florin, PRO Serv S&R SRL și SYM Development. Serviciile speciale COVID-19 de dezinfecție pentru asociațiile de proprietari vor fi prestate cu 0,5 lei/mp. (D.P.)