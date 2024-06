LUNGU: Harșovschi spunea că nu împarte victoria cu nimeni. Nici înfrângerea să n-o împartă cu nimeni. Din cauza lui s-a pierdut și Consiliul Județean (VIDEO)

”Festivalul democrației” s-a încheiat, trecem la treabă. Așa a început conferința de presă de miercuri dimineață, dar nu a lui Gheorghe Flutur – cel care ne-a obișnuit cu acest gen de afirmații precum ” Festivalul democrației” -, ci a primarului municipiului Suceava, Ion Lungu. După ce a expus o serie de subiecte pe plan administrativ a urmat ceea ce în mod cert a fost cea mai interesantă parte: răspunsuri la întrebările jurnaliștilor pe teme politice. Iar prima a fost cea legată de “Festivalul democrației”. De data aceasta, Ion Lungu nu a mai făcut nicio eschivă de genul celor de la majoritatea conferințelor de la Primărie când spunea că la întrebări politice răspunde la sediul partidului. Dimpotrivă, declarațiile sale marchează ceea ce – la modul absolut cinstit discutând – toată lumea se aștepta: reglările de conturi din PNL.

”Lucian avea o vorbă, nu împarte victoria cu nimeni. Asta era vorba lui, care evident că a adus anumite iritare în partid. Nu împarte victoria cu nimeni. Eu spun nici înfrângerea să nu o împartă cu nimeni. Văd că se tot caută țapi ispășitori, că nu știu ce a făcut Lungu. Ați văzut, am fost alături de Harșovschi în toată campania electorală. Lucian, sigur, avea această dorință de a-i transfera voturi. N-am avut cum, pentru că nu m-a folosit deloc în campanie, nu m-a pus nici într-un pliant, nici într-un clip, nu m-a luat cu el pe teren. Spunea că el nu-i omul lui Lungu și eu cum să-i transfer voturile? Păcat, s-a pierdut, asta este realitatea. Iar marea tragedie este că dacă nu se pierdea municipiul, nu se pierdea nici județul (Consiliul Județean – n.r.). Deci aici marea tragedie, datorită faptului că eu, de regulă, aduceam 10.000 de voturi pentru președinte, net. În 2008 chiar vreo 25.000 de voturi nete am adus, diferența între candidatul PNL și candidatul PSD-ului. Or, acum, domnul președinte Flutur a câștigat cu 200 de voturi în municipiu. Deci aici a fost marea tragedie, că s-a pierdut Consiliul Județean, care s-a pierdut atât de onorabil, cel mai mare scor din țară la consilii județene și totuși PNL n-a câștigat Consiliul Județean. Restul sunt povești.

Lucian a avut mână liberă și-a făcut un set de campanie separat. Oameni importanți din partid, nu eu, de exemplu domnul Bălan, care a condus campania la nivel național, n-a fost folosit deloc. Lucian a spus că victoria nu o împarte cu nimeni, deci îl rog ca nici înfrângerea să n-o împartă cu nimeni, că tot aud vorbe că l-a trădat Lungu, că nu știu ce s-a întâmplat. Povești.

Lucian s-a propus singur. Eu am făcut un pas în lateral, dar uite că nu a fost soluția cea mai fericită”, a declarat primarul Ion Lungu.

Spre final, acesta a aruncat și ceea ce ar putea fi o adevărată bombă: “Sunt președintele organizației municipale a PNL; nu am predat niciodată conducerea”. El a precizat că gestul făcut de el a fost “un pas în lateral “ și, de fapt, el are ștampila. ”Nu, n-am fost obligat, dar nu era altă soluție, pentru că Lucian candida oricum și de oriunde. Știm toată treaba asta. Nu mai comentez. Și atunci s-a mers pe o idee, să nu fragmentăm voturile în partid”, a explicat Lungu. (Dan PRICOPE)