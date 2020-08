Lungu: “De când sunt primar, am fost alături de oameni la bine și la greu. Astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie de experiență la Primăria municipiului Suceava”

Intr-un mesaj transmis la începerea campaniei electorale, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a arătat că în mandatul următor vrea să continue campania de dezvoltare a municipiului Suceava, de modernizare, de transformare a orașului nostru într-un oraș modern, un oraș european, într-un oraș de tip smart-city

La debutul campaniei electorale pentru alegerile locale, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a transmis un mesaj în care îi invită pe suceveni ca pe 27 septembrie să îi acorde votul atât lui pentru un nou mandat de primar, cât și echipei sale de consilieri locali.

„Candidez pentru un nou mandat de primar din partea Partidului Național Liberal, sub sloganul «Experiență și responsabilitate». Cred că astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie de experiență la Primăria Municipiului Suceava, având în vedere problemele cu care ne confruntăm, atât din cauza pandemiei, cât și din perspectiva finalizării implementării actualelor fonduri și, la fel de important, de pregătire și atragere a noilor fonduri europene în perspectiva exercițiului 2021-2027”, a transmis Ion Lungu.

El a ținut să precizeze că în mandatul următor vrea să continue campania de dezvoltare a municipiului Suceava, de modernizare, de transformare a orașului nostru într-un oraș modern, un oraș european, într-un oraș de tip smart-city. „Vom avea proiecte de dezvoltare în toate domeniile de activitate, începând cu transporturile, acolo unde vom avea 62 de autobuze pe transport electric, va fi un transport civilizat, cu o posibilitate financiară suportabilă și vom putea asigura facilități categoriilor defavorizate, atât persoanelor în vârstă, cât și elevilor și studenților. Vom continua programul de mo­-dernizare a infrastructurii din orașul nostru și aici discutăm de varianta de ocolire nr. 2, de finalizare a rutei alternative, de realizarea de pasaje în orașul nostru, în zona Spitalului și Bazarului, care sunt posibile pe fonduri europene. Vom avea nevoie și de investiții în infrastructura școlară, avem nevoie de grădinițe, vom avea investiții în zona locuințelor, vrem să mai dezvoltăm în orașul nostru încă un cartier de locuințe. Vom mo­-derniza în continuare piețele, vom finaliza piața George Enescu și vom face o piață en gros nouă, împreună cu comuna Moara, la intrarea în municipiul Suceava”, a spus Ion Lungu.



De asemenea, edilul a făcut și o scurtă trecere în revistă a realizărilor sale de când este primar, adică în cele patru mandate consecutive din 2004 și până acum. „În acești ani, de când sunt primarul municipiului Suceava, pe lângă lucrurile pe care le-am făcut pentru modernizarea orașului, am fost alături de oameni, atât la bine, cât și la greu. Am încercat să ajut pe fiecare în parte. Am sărbătorit peste 1500 de cupluri de aur, am fost alături de oameni în această perioadă grea de pandemie. Am demonstrat că sunt un primar al dumneavoastră, sunt un primar alături de oameni. Așadar, dragi suceveni, vă rog ca pe data de 27 septembrie să dați un vot pentru echipa li­berală, un vot atât mie, cât și consilierilor locali, care sunt oameni cu experiență. Avem cea mai bună echipă la Consiliul Local din toate partidele! Dați un vot pentru oameni cu experiență, pentru oameni cu responsabilitate! Votați echipa liberală! Votați Ion Lungu – Primarul Municipiului Suceava!”, a conchis Ion Lungu. (Dan PRICOPE)