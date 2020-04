LUNGU: Datorită eforturilor medicilor, astăzi, la Suceava se fac 250 de teste pe zi și rezultatele se dau în aceeași zi. Dragi eroi, aveți recunostiința comunității!

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava a transmis vineri un mesaj in care a tinut sa raspunda unor acuzatii “nefondate”, aratand ca datorita sacrificiului din ultimele 10 zile al medicilor suceveni au fost puse in functiune aparatele de testare ajunse la Spitalul Judetean de la Unicersitate, Arhiepiscopie si Primarie, ajungandu-se ca acum sa se efectueze 250 de testari pe zi, rezultatul acestora fiind dat in aceeasi zi.

“Am obligația morală sa apăr doctorii de la Laboratorul de Biologie Moleculară, de la Spitalul Județean, în fata unor acuzații publice nefondate, care au depus un efort deosebit in ultimile 10 zile si au reușit să pună în funcțiune aparatul de testare de la de la Universitate, echipamentele donate de Arhiepiscopie si aparatul PCR donat de Primarie, adus din Coreea de Sud. Astazi, datorita sacrificiului lor (au lucrat pana la epuizare) si profesionalismului de care au dat dovada fac la Suceava 250 de teste pe zi si începând din data de 8 aprilie rezultatele se dau in aceeasi zi (conform imaginii de mai jos, buletinul apartinand unei persoane care a fost depistată pozitiv, a fost internată i-au ieșit 2 rezultate negative si este acasă)”, a transmis primarul Lungu.

“La Iasi, care face testari la coronavirus si pentru celelalte orase din Moldova, se fac 500 de teste zilnic. Sa nu uităm că până la inceputul lunii aprilie nu se faceau teste de loc Suceava. Este prea devreme sa tragem concluzii dar cu siguranță aceste testări vor conduce la salvarea de vieti omenesti. Dragi eroi (fara nici un fel de exagerare), aveți recunostiinta comunitatii! Ne plecam in fata voastră! Va suntem alături!”, a declarat primarul Ion Lungu.