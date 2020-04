Lumina de Înviere va fi impartita de politisti si de voluntari ai Bisericii, inclusiv la spitale, centre de carantină si masinilor in trafic

Marcel Vela, ministrul de Interne, a facut marti seara declarații la sediul MAI, referitoare la acordul cu BOR privind distribuirea prescurilor și Luminii de Paște. El a declarat ca Sfanta Lumina va fi distribuita de politisti si voluntari ai Bisericii sambata seara, incepand cu ora 20.00. Ministrul a mentionat ca Lumina Sfanta adusa de la Ierusalim va ajunge si in zonele carantinate pana la parohii, adica in Suceava si cele opt comune limitrofe aflate in carantina totala. Oamenii pot iesi din case sa primeasca Lumina, dar nu in grupuri mai mari de 2-3 persoane.





Declaratii Marcel Vela:

Având în vedere numărul mare de cetățeni ortodocși, MAI vine în srpijinul BOR executând misiuni de susținere și ajutor pentru clerici și credincioși. Pentru a oferi o alinare spirituală tuturor celor care trec prin momente grele vom ajuta BOR la împărțirea Luminii Sfinte în Seara Învierii.

Am semnat un acord de susținere și sprijin din partea tuturor forțelor coordonate din starea de urgență pentru stabilirea unor acțiuni comune pentru aceste srăbători. Vrem să oferim o consolare prin distribuirea Paștilor și a Luminii de la Ierusalim.

Pâine binecuvântată în formă de prescuri sfințită în Joia Mare va fi distribuită vineri 17 aprilie și sâmbătă 18 aprilie în intervalul orar 07:00-17:00 în toate parohiile, în locuri special amenajate.

Distribuirea Sfintei lumini adusa de la Ierusalim se va face de catre voluntarii parohiilor si de catre echipajele de ordine publica, sambata seara incepand cu ora 20.00.

Credincioșii vor putea ieși în jurul caselor cu respectarea restricțiilor și fără să se formeze grupuri mai mari de trei persoane. Astfel, 2-3 locatari dintr-o scară vor putea distribui Lumina pentru toți vecinii de pe scară.

În Noaptea de Înviere este permisă circulația tuturor preoților și a voluntarilor, care vor avea asupra lor echipamentele de protecție și legitimațiile de identificare.

Sfânta Lumină va fi distribuită inclusiv spitalelor și centrelor de carantină, precum si masinilor aflate in trafic. (O.S.)