Lucrări la drumuri județene care fac legătura cu viitoarele A7 și A8. Flutur: Din orice punct al județului se va putea ajunge astfel în timp scurt la o autostradă 

”Consiliul Județean Suceava are mai multe tronsoane de drum modernizate sau în curs de modernizare care fac legături către cele două autostrăzi, Autostrada Moldovei, A7, și Autostrada Unirii, A8. Așa cum în acest an am finalizat drumul Fălticeni-Hârtop-Vulturești-Liteni, care duce spre Autostrada A7, am finalizat drumul județean Vicovu de Sus-Bilca-Frătăuții Noi-Mușenița-Siret, care duce tot spre A7, am început modernizarea drumului Satu Mare-Grănicești, care duce spre A7, și se lucrează intens la Drumul Axial Suceava-Dolhasca, drum care, de asemenea, face legătura cu Autostrada A7 în mai multe locuri”, a spus președintele CJ Suceava.

Referindu-se la drumurile județene care duc spre Autostrada A8, Flutur a amintit doar patru dintre acestea, care au fost modernizate sau sunt în curs de modernizare. Este vorba despre drumul Boroaia-Giulești-Timișești, care duce spre Autostrada A8 la Cristești, județul Iași, de drumul care leagă Mălini de Borca și Poiana Largului, care duce spre A8 în județul Neamț, de drumul Frasin-Stulpicani-Holda, care, prin orașul Broșteni, duce spre A8, apoi drumul Vatra Dornei-Panaci spre Bilbor și Toplița, care duce tot spre A8, la care se poate adăuga drumul Câmpulung Moldovenesc-Rarău, care coboară pe Valea Bistriței și care duce, de asemenea, spre A8.