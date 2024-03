Lucian Harșovschi: Îmi doresc să pot face mult mai multe pentru Suceava, știu că pot aduce un nou suflu!

Sâmbătă, 23 martie 2024, în cadrul întâlnirii Comitetului de Coordonare Local al PNL a fost validată candidatura lui Lucian Harșovschi pentru funcția de primar al municipiului Suceava.

Potrivit unei informări transmise de Lucian Harșovschi, decizia a fost luată în prezența a 504 suceveni, prin vot secret. Totodată, Lucian Harșovschi a preluat și președinția Organizației Municipale PNL.

După ce a mulțumit primarul Ion Lungu pentru sprijin și lui Gheorghe Flutur despre care a spus că alături de el formează echipa perfectă pentru conducerea Consiliului Județean Suceava și, respectiv a Primăriei, Lucian Harșovschi a mulțumit doamnelor – menționându-le pe Sanda Maria Ardeleanu și Irina Vasilciuc – spunându-le celor din sală că le iubește și le prețuiește pe toate. Discursul său a continuat cu o prezentare în care nu a omis o frumoasă referire la părinții săi despre care a spus că i-au dat ceea ce este mai important: „ cei șapte ani de-acasă ”.

Și-a avertizat publicul că se vor intensifica reproșurile și criticile la adresa sa în această perioadă și că nu puține vor fi nefondate. Din nou a făcut trimitere la faptul că în facultate a fost șofer de maxi-taxi și a specificat că nu a fost însoțitor de bord – „șoarec”, așa cum erau numiți peiorativ atunci – iar în vacanțele care au urmat a fost mereu la muncă în Statele Unite ale Americii, precizând că pleca printr-un program de vize pentru trei luni și lucra de multe ori pe șantiere.

O parte semnificativă a discursului său – la finalul celor care au fost rostite la ședința Comitetului de Coordonare Local al PNL Suceava au fost cu privire la munca pe care va trebui să o facă echipa PNL până la alegeri, o muncă nu tocmai din cele mai ușoare, dar a îndemnat spre o abordare optimistă: „ Pornim la drumul spre victorie. Până să o atingem, să ajungem la victorie, haideți să ne bucurăm de călătorie! ”. Din nou s-a definit ca om de echipă și de aici ar putea fi desprinsă o a doua idee semnificativă din discursul său și anume „Lucian Harșovschi – liant între generații”, exprimarea sa fiind în sensul “ nu contează vârsta din buletin! ” – mesaj transmis atât unor pensionari înainte de ședință, cât și în discursul său înainte de exprimarea voturilor.

La ședința respectivă, ultimul cuvânt l-a avut Ion Lungu: „Pentru ultima dată în calitate de președinte al organizației municipale a PNL Suceava vă spun: PNL, Victorie!”.

După ședința la care s-a votat și s-a numărat voturile (nu doar cu privire la candidatura lui Lucian Harșovschi, ci și cu privire la lista de consilieri locali) – serviciile de secretariat tehnic le-a asigurat o echipă de șapte persoane în frunte cu experimentatul Viorel Seredenciuc – mesajul clar și mobilizator a fost transmis de Lucian Harșovschi: „M-a onorat prezența lor, le mulțumesc (participanților la întrunirea Comitetului de Coordonare Local al PNL – n.red.) și pe această cale pentru votul de încredere și îi asigur că nu îi voi dezamăgi. Îmi doresc să pot face mult mai multe pentru Suceava, știu că pot aduce un nou suflu în ceea ce ține de administrarea și dezvoltarea orașului, simt că îi am pe suceveni aproape, ei au fost cei care m-au adus în acest punct, iar toate lucrurile acestea îmi dau determinarea necesară de a porni pe acest drum și de a câștiga. Sunt Lucian Harșovschi, om cu experiență în administrația publică locală, dar mai presus de toate, sunt tatăl a trei copii, soț, frate și fiu. Întodeauna mi-am dorit tot ce a fost mai bun pentru familia mea și vă asigur că la fel mi-am dorit și pentru Suceava, locul unde m-am născut și am crescut. Sunt un om printre oameni, iar discuțiile cu sucevenii m-au făcut să îmi doresc mai mult de la mine și mai mult pentru ei. Și tânăr, dar și cu experiență, alături de suceveni și de echipa în care mereu am crezut, am încredere că vom reuși să facem și mai multe lucruri bune pentru Suceava”. (Dan PRICOPE)