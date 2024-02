Lotul 3 din A7 Suceava – Siret nu va fi finanțat prin pachetul de mobilitate militară al UE

Comisia Europeană nu a aprobat solicitarea României (formulată prin intermediul unei structuri din subordinea Ministerului Transporturilor) de finanțare prin Pachetul de mobilitate militară al CEF pentru Lotul 3 (segmentul de la Românești până în Vama Siret) din sectorul de autostradă A7 Suceava – Siret . CEF 2 – Pachetul de mobilitate militară promovează acțiuni care contribuie la adaptarea infrastructurii de transport pentru a permite deplasarea trupelor și echipamentelor militare.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, în calitate de Solicitant, a elaborat și depus, în data de 20.09.2023 Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Proiectare si execuție Autostrada Suceava – Siret (Lot 3)” în vederea obținerii unui grant alocat prin CEF-T-202-MILMOB – Lucrări (CEF 2 Transport – Adaptarea rețelei rutiere TEN – T la utilizarea duală civilă – apărare; Pachetul Mobilitate Militară). Un eventual avantaj al acestui demers refuzat însă de CE era acela că de la Siret – frontiera cu Ucraina – până la intersecția de la Românești, porțiunea respectivă urma să fie finanțată tot ca autostradă. Asta în condițiile în care proiectantul stabilise în urma analizelor multicriteriale că doar pe sectoarele două loturi la Suceava până la intersecția de la Românești din sectorul de A7 spre Siret se vor face lucrări în profil de autostradă, pe sectorul de la Românești spre Siret urmând a fi realizat un drum expres.

La nivel european au fost transmise 112 proiecte în valoarea totală de 3,7 miliarde euro pentru a fi finanțate prin CEF2, însă au putut fi finanțate în valoare de 807,3 de milioane de euro, prin urmare selecția a fost dură. Două proiecte au fost declarate inadmisibile, trei proiecte au fost declarate neeligibile iar restul de 107 au fost declarate eligibile, dar numai 38 au primit finanțare. Singurul proiect transfrontalier transmis de țara noastră și aprobat la finanțare pe CEF2 a fost doar studiul de fezabilitate pentru Podul Giurgiu – Ruse 2, valoarea fiind de 6,9 milioane de euro.

Chiar și în aceste condiții însă, studiul de fezabilitate al sectorului de la Suceava la Siret al viitoarei A7 (inclusiv porțiunea de drum expres la care ne-am referit) este foarte aproape de final. Totodată, documentația transmisă în vederea emiterii acordului de mediu are și aprobarea de principiu de la autoritățile de mediu din Ucraina care au trimis răspunsul – un demers în acest sens fiind făcut inclusiv de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur care a apelat de guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Zaparaniuc pentru ca acesta la rândul său să facă demersurile pe lângă autoritățile competente de la Kiev – și anume ca sunt de acord cu investiția. Există însă o solicitare ca un exemplar al studiului de fezabilitate final pentru Suceava – Siret sa fie transmis și la Kiev. Facem precizarea că există reglementări la nivel european ca în cazul în care un tronson de autostradă sau de drum expres finanțat cu fonduri europene ajunge la granița dintre două state, să fie solicitat un acord din partea statului vecin cu privire la mediu.

În felul acesta a procedat Ungaria cu România atunci când un tronson al unui drum de mare viteză nu a mai putut fi realizat până pe la Petea deoarece pe partea ungară a fost identificată o arie protejată care impunea devierea traseului respectivei rute. Pe cale de consecință, și România a proiectat un drum de mare viteză care să înceapă de la Oar, la 7 km sud de Petea și care ajunge la Satu Mare după care, prin așa numita „Autostradă a Nordului”, va ajunge într-un final și la Suceava, dar foarte probabil nu înainte de 2030, ci în cel mai bun caz să înceapă lucrările și pe teritoriul județului nostru poate în jurul lui 2027.

Însă cu privire la sectoarele de la Pașcani la Suceava și de la Suceava la Siret ale viitoarei autostrăzi A7 sunt speranțe că lucrările vor putea să fie finalizate până în 2030. (Dan PRICOPE)