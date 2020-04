La Maternitatea Spitalului Județean mai sunt internate doar cinci mămici pozitive Covid 19

Din totalul de 20 de paciente, doar cinci sunt infectate cu Coronavirus. O pacientă, transferată de la Spitalul Municipal Rădăuți, se luptă de o lună de zile cu boala, dar testele continuă să fie pozitive. Cinicile private din Iași, Neamț și Bistrița au scumpit considerabil, în ultima perioadă intervențiile chirurgicale de cezariană

Situația la Maternitatea Spitalului Județean Suceava pare să se îndrepte, și din ce în ce mai multe sucevence aleg să nască la spitalul sucevean. În prezent, din totalul de 20 de paciente internate în secția de Obstetrică Ginecologie, doar cinci sunt pozitive Covid 19, diferența de 15 fiind femei care au reprezentat urgențe și nu au putut fi transferate către alte unități spitalicești. Printre pacientele infectate cu Coronavirus este și o femeie transferată de la Spitalul Municipal Rădăuți, în urmă cu o lună. Se pare că aceasta a contactat o tulpină mai puternică a virusului, după cum explică medicii, deoarece rezultatele testelor continuă să fie pozitive. ”Femeia este asimptomatică dar conform protocolului, trebuie spitalizată până când testele vor fi negative. Abia atunci va putea pleca acasă, cu mențiunea că trebuie să stea în autoizolare la domiciliu, încă 14 zile”, a explicat medicul ginecolog curant. Chiar dacă la Maternitatea Suceava au născut femei diagnosticate pozitiv cu Covid 19, niciun nou-născut nu a luat infecția de la mamă, toate testele micuților fiind negative.

Clinicile private din Iași, Neamț și Bistrița au scumpit considerabil, în ultima perioadă intervențiile chirurgicale de cezariană, iar sucevencele cu un venit modest, nu au prea multe opțiuni. Dacă înainte de pandemia Coronavirus, o cezariană la privat era aproximativ 5.000 de lei, acum se discută cu ușurință de peste 8.000 de lei. Cum Spitalul din Rădăuți este plin, multe sucevence și-au manifestat dorința să nască la Maternitatea Suceava, demonstrând că au încredere în medicii de aici. ”Pacientele încep să prindă curaj. Sună multe și spun că vor să vină să nască la Suceava. Şi pentru noi e mai ușor acum. știm ce avem de făcut, cunoaștem protocoalele. Nu mai este panica de la început. Am primit tot felul de semnale că în mediul privat s-au mărit mult tarifele. Din pacientele mele, multe au născut la Bistrița, acolo fiind mai ieftin. Acum avem paciente non covid care au fost urgențe, au ajuns la spital în travaliu și nu au putut fi trimise în altă parte, dar sperăm că în curând le vom putea primi pe toate. E adevărat cp e greu la o cezariană, cu tot costumul de protecție, dar se poate. În ultima gardă, am făcut cinci cezariene, deci ne descurcăm. Avem mai multă încredere acum”, a explicat un medic ginecolog sucevean. (Cristina RUŞTI)