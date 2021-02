IȘJ Suceava nu mai aprobă orele de predare peste norma didactică, solicitate de directorii de școli

”Am întors mai multe proiecte de încadrare până acum, pe motiv că sunt cadre didactice care primesc prea multe ore în plus, în loc să fie scoase noi posturi. Unii sunt <abonați> an de an la ore în plus și primesc și câte 10 ore, ceea ce înseamnă încă o jumătate de salariu pe lună. Sunt hotărât să elimin această practică, dar e mai greu dezvățul decât învățul. Acolo unde sunt 4 ore în plus, e de înțeles, dar când vorbim de 8 ore sau 10 ore în plus deja e prea mult. Mai bine scoatem o catedră, pentru că anul acesta se pierd posturi din cauza scăderii populației școlare la liceu, și uite așa dăm o șansă unui cadru didactic care intră în restrângere de activitate”, a declarat inspectorul școlar general adjunct Ioan Puiu.

În această perioadă unitățile de învățământ preuniversitar întocmesc proiectele de încadrare a personalului didactic de predare pentru anul şcolar următor, care trebuie avizate de către Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava. Proiectul de încadrare a personalului didactic de predare conține toate posturile didactice de predare sau catedrele care rezultă pe baza numărului de clase aprobat a funcționa în noul an școlar şi a planurilor-cadru de învățământ în vigoare.

Foarte multe proiecte de încadrare au fost respinse de conducerea IȘJ Suceava pe motiv că directorii acordă prea multe ore de predare peste norma didactică a profesorilor, în loc să scoată la concurs catedre noi, astfel încât personalul didactic debutant sau cei care intră în restrângere de activitate să aibă șansa la un post. ”Am întors mai multe proiecte de încadrare până acum, pe motiv că sunt cadre didactice care primesc prea multe ore în plus, în loc să fie scoase noi posturi. Unii sunt <abonați> an de an la ore în plus și primesc și câte 10 ore, ceea ce înseamnă încă o jumătate de salariu pe lună. Sunt hotărât să elimin această practică, dar e mai greu dezvățul decât învățul. Acolo unde sunt 4 ore în plus, e de înțeles, dar când vorbim de 8 ore sau 10 ore în plus deja e prea mult. Mai bine scoatem o catedră, pentru că anul acesta se pierd posturi din cauza scăderii populației școlare la liceu, și uite așa dăm o șansă unui cadru didactic care intră în restrângere de activitate”, a declarat inspectorul școlar general adjunct Ioan Puiu.

Proiectul de încadrare a personalului didactic de predare posturile didactice de predare/catedrele ocupate cu personal didactic de predare titular, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv cu personalul didactic de predare debutant, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, posturile didactice de predare/catedrele vacante, respectiv rezervate etc. Conform metodologiei, din numărul total de ore pe săptămână calculate pe baza numărului de clase şi a planurilor cadru in vigoare, se constituie, în ordine, posturi didactice de predare/catedre complete pe discipline de studiu din ore la o singură disciplină, apoi catedre complete din ore la două sau mai multe discipline şi, la final, din orele rămase, o catedră incompletă din ore la o singură disciplină sau din ore la două sau mai multe discipline.

După avizarea proiectelor de încadrare de către IȘJ, va fi elaborată și publicată oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, care vor fi disponibile în etapele mișcării personalului didactic și pentru concursul național de Titularizare 2021. (Oana NUȚU)