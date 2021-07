IPS Calinic: “Vremea ţepelor în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a trecut. 30 de ani au fost de ajuns!”

O persoană i-a transmis Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, că este foarte deranjat de întrebările incomode și a trecut la practici de bullying, intimidare și presiuni psihologice care sunt ofensatoare și abuzive.

„Poporul drept-credincios nu face altceva decât să semnalizeze lucruri care nu fac cinste Bisericii lui Hristos. Deși aveți studii în medicină, nu credem că ați diagnosticat întocmai problemele din ultimii 30 de ani. Ați «burdușit» Centrul Eparhial cu angajați. GREȘIT – nu aceasta era problema în Arhiepiscopie (nr. mare de angajați). O apoftegmă spune: «Decât mulți și proști, mai bine puțini și deștepți». Toate instituțiile din România se luptă pentru un aparat administrativ cât mai suplu – calitate, nu cantitate. Cu cât a crescut fondul de salarii de când sunteți Înaltpreasfinția Voastră? «Grașii» se suie în spatele celor «slabi» sau mai bine spus pe «banul văduvei». Declinul populației și îmbătrânirea ei duc la o problemă între viață și moarte, pentru economie – deficitul de forță de muncă și colapsul sistemelor de pensii”, îi scrie persoana respectivă.

Conform acesteia, majoritatea parohiilor „trăiesc” din banii pensionarilor, „cum bine spunea și Arhiepiscopul Pimen, «preoții din parohiile sub 250 de familii sunt la limita supraviețuirii»; ar putea fi încadrați oricând în categoria persoanelor asistate social. Mai mult decât atât, numărul de copii (români) născuți în străinătate a depășit numărul de copii născuți în România”.

Scrisoare continuă apoi astfel: „Ați spus că vreți biserici curate, slujbe frumoase, cimitire îngrijite etc. Într-o biserică, pe lângă preot este nevoie de un cântăreț și un îngrijitor, aceștia au nevoie de o sursă de venit (mulțumitoare cât de cât), de unde bani. Nici după un an de zile (conform statutului Bisericii Ortodoxe Române) nu ați eliminat din biserici soacrele, soțiile, mamele, nepoatele etc. care încasează ilegal salarii de la stat (acestea neîndeplinindu-și nici atribuțiile de cântăreț, nici de îngrijitor). Pentru angajări fictive se face închisoare! Când îi ceri cuiva ceva, îi oferi și condiții pentru realizarea acelui lucru. Deși ați spus că nu sunteți Vlad Țepeș, totuși ne mai trageți câte o țeapă. Ne-ați spus că sunteți scorpion, noi credeam că Sfântul Sinod a trimis în Bucovina un Arhiepiscop (scorpionii fiind trimiși în teatrele de operație din Afganistan). În concluzie, cu ce ați modificat în bine, după un an de zile Biserica din Bucovina?”.

IPS Calinic îi răspunde că nicio întrebare de bun simţ nu îl deranjează, „ci doar întrebările obraznice, care nu au nimic cu lucrarea Bisericii sau adevărul faptelor, ci mai degrabă cu episcopul care a stricat unele aranjamente”.

„Constat că deviza dumneavoastră este: <Decât mulți și proști, mai bine puțini și deștepți>. Aveţi dreptate! Centrul Eparhial, timp de trei decenii, a fost condus de <puţini şi deştepţi>, care, în cele din urmă au fost scoşi de presă şi mitropolit cu <surle şi trâmbiţe>.

Totuşi, cu toată inteligenţa şi hărnicia lor, a mai fost nevoie şi de acei <mulţi> care să le vină în ajutor, astfel încât Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor să fie organizat întocmai Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştiului şi Iaşiului. Căci eu nu prea agreez maxima: <Românul e bun la toate!>”.

„Spuneţi că <nu am eliminat din biserici soacrele, soțiile, mamele, nepoatele etc. care încasează ilegal salarii de la stat>. Fals! Că aceste persoane nu lucrează zilnic câte 8 ore este adevărat. De altfel, nici cântăreţul, şi nici …, angajaţi fiind, nu lucrează zilnic câte 8 ore. Să fim serioşi! Sunt biserici care în afară de duminici şi sărbători nu sunt deschise! Şi totuşi, din acest punct de vedere semnalat de dumneavoastră, s-au făcut paşi importanţi şi continuă să se facă. Însă cu o oarecare aşezare duhovnicească. Ar fi neprincipial să dai afară pe cineva din familia preotului care mai are 1 an sau 2 până la pensie, cum imoral este să fie cineva angajat şi să nu presteze cele 8 ore de serviciu. Cred că sunteți în asentimentul meu și aș vrea să cred că într-o situație similară ați proceda la fel”, continuă IPS Calnic răspunsul.

În final, Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților scrie: „Conchid prin a vă spune că vremea ţepelor în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a trecut. 30 de ani au fost de ajuns! Doamne, ajută!”. (Mediafax)