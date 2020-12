IPS CALINIC: Posibile noi protopopiate în județul Suceava, doar după câștigarea Fondului Bisericesc

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic condiționează extinderea numărului de protopopiate de obținerea pădurilor revendicate de aproape două decenii în urmă și pentru care au fost dese litigii și răsturnări de situație.

„Cât despre înființarea unor alte protopopiate, nu exclud această posibilitate, însă nu acum, ci după câștigarea Fondului Bisericesc. Până atunci, pe lângă protopopiate, la scurt timp după venirea mea, am numit preoți și diaconi misionari, care sunt coordonați de părinții protopopi și un părinte consilier”, a transmis chiriarhul într-o postare de pe pagina de internet a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la rubrica „Răspunsul Ierarhului”, în contextul în care un credincios, după ce a semnalat o serie de probleme dintr-o parohie și a venit cu unele idei pentru acestea, a opinat că „pentru viitor, cred că trebuie reactivat Protopopiatul Gura Humorului și înființat Protopopiatul Vatra Dornei”.

Reamintim că Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Teofan, l-a îndemnat pe ÎPS Calinic „să se străduiască pentru recuperarea Fondului Bisericesc” iar respectivul îndemn a fost transmis în Gramata Mitropolitană la înscăunarea PS Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, citită la începutul ceremoniei de întronizare. „Înaltpreasfinția Sa este îndatorat ca în împreună-lucrare cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul să păstreze neștirbită credința Bisericii Ortodoxe a lui Hristos chiar cu prețul vieții sale (…) să ajute pe românii ortodocși din Bucovina de Nord, precum și pe cei din Basarabia. și să se străduiască pentru recuperarea Fondului Bisericesc”, se specifica, printre altele, în textul Gramatei Mitropolitane. La o lună și jumătate după acest eveniment, mai exact pe data de 12 septembrie, s-a desfășurat ședința de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților ȋn Paraclisul „Sf. M. Mc. Ioan cel Nou” al Centrului Eparhial Suceava unde Adunarea Eparhială a luat act de alegerea Înaltpreasfinției Sale Calinic (Constantin) Dumitriu în funcția de Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților și, conform cu Statutul Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, arhiepiscopul este și președintele Fondului, după care s-a aprobat modificarea Statutului FBORB în sensul că „Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei este parte componentă a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, cu statutul juridic de unitate de cult”.

În ceea ce privește protopopiatele, în organizarea inițială imediat după 1990 erau în număr de patru cu sediile la Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuți și Suceava, acesta din urmă fiind cel mai mare ca număr de parohii. Cu peste zece ani în urmă s-a luat decizia ca Protopopiatul Sucevei să se împartă în două, rezultând protopopiatele Suceava I și Suceava II. Astfel, cu circa 12 ani în urmă parohiile din jumătatea estică a vechiului protopopiat al Sucevei au fost incluse în noul protopopiat Suceava I iar cele din secțiunea vestică în protopopiatul Suceava II. (D.P.)