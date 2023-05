Ion Lungu speră ca municipiul Suceava să aibă roată panoramică de anul viitor

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a reluat tema roții panoramice pe care vrea să o instaleze pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei, anunțând în conferința de presă de miercuri, 17 mai, – așa cum a precizat cu două săptămâni în urmă și cotidianul Obiectiv de Suceava – că va avea loc pe 30 mai licitația pentru achiziționarea roții panoramice. Referindu-se la varianta fericită în care de data aceasta se va găsi un ofertant cu o documentație conformă – nu ca la precedentele două licitații organizate în 2022 – Ion Lungu a declarat că roata panoramică va putea fi adusă, cel mai probabil, anul viitor.

„Sperăm să fie depuse oferte de această dată și să se poată adjudeca. Ea se aduce din import. Are un termen de livrare. Dacă se adjudecă în acest an, cel mai probabil va fi adusă anul viitor”, a spus Ion Lungu. Întrebat cu privire la costuri, el a răspuns că roata panoramică va costa 7 milioane de lei cu un milion de lei mai mult față de anul trecut. Facem precizarea că suma de 7 milioane de lei la care se referă edilul ar include și TVA-ul pentru că suma pentru care a fost scoasă, în acest an, este – după cum a specificat în diverse cazuri și a detaliat cotidianul Obiectiv de Suceava – de 6 milioane de lei fără TVA, potrivit datelor de pe SEAP. Roata panoramică pe care primarul Ion Lungu vrea să o cumpere este una de 36 de metri înălțime, echipată cu 26 de gondole, cu capacitate de 6 persoane, din care o gondolă pentru persoane cu dizabilități neuromotorii și o gondolă VIP. (D.P.)