Ion Lungu s-a retras în glorie de la conducerea organizației municipale a PNL Suceava

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a dat, sâmbătă, 23 martie 2024, oficial, demisia din funcția de președinte al organizației municipale Suceava a Partidului Național Liberal.

Anunțul a fost făcut în cadru oficial la ședința organizației municipale Suceava a PNL, întrunirea ținându-se la sala mică a Casei de Cultură.

Practic, este o confirmare a unui anunț pe care primarul îl făcuse la conferința de presă organizată la începutul săptămânii, la PNL. Ca și atunci, și de data aceasta primarul Sucevei a reiterat faptul că se simte onorat că a condus această organizație vreme de 25 de ani și a amintit anul 2000, când au fost doar câțiva liberali aleși în funcția de consilier local pentru ca apoi, sub conducerea sa, PNL să aibă rezultatele și anvergura de azi.

„Nu este o retragere, ci este o predare a ștafetei”, a declarat din nou Ion Lungu, precizând că funcția de președinte al organizației municipale Suceava a PNL va fi preluată (cu titlu interimar) de Lucian Harșovschi, pe care îl va susține să candideze la un mandat de primar al Sucevei.



„Predau astăzi ștafeta – așa mi se pare corect și normal (uitându-se spre viceprimar) – domnului Lucian Harșovschi. Eu cred că am avut performanță cât am condus această organizație. Dacă ne aducem aminte în 2000, când am candidat, am obținut trei posturi de consilier local și este foarte important pentru că la vremea respectivă PNL ieșea terfelit din Convenția Democrată și am luat trei posturi de consilier „prin noi înșine”, prin forțele proprii: eu, domnul Constantin Sofroni – Dumnezeu să îl ierte! – și domnul Airinei. După care am candidat de cinci ori la Primăria Municipiului Suceava și am obținut cinci mandate (le-a trecut și pe cele din 2008 și din 2012, când a candidat din partea PDL și a câștigat alegerile -n.red.). Eu zic că este un bilanț frumos, este un lucru la care sigur că aveți și dumneavoastră o contribuție. Vreau să mulțumesc echipei liberale. Vreau să mulțumesc domnului președinte Gheorghe Flutur și nu am să mă feresc niciodată să spun, așa cum am mai spus și la conferința de presă pe care am avut-o, spun eu că una din marile mele realizări politice a fost faptul că l-am adus în partid pe domnul Gheorghe Flutur și este un mare câștig. Este unul dintre cei mai buni politicieni din România. Să-l aplaudăm (sala se conformează rapid – n.red.). Așa cum am spus, eu nu consider că ceea ce fac eu azi este un pas în spate, ci este un transfer de ștafetă la generația tânără și am convingerea că generația tânără în frunte cu Lucian va duce mai departe performanța noastră pentru că este o performanță să ai cinci mandate, 20 de ani, conducerea unei primării cum este cea a muncipiului Suceava. Aș avea o mare satisfacție ca atunci când voi pleca din postul de primar să lăsăm mai departe primăria la PNL”, a spus Ion Lungu în plenul ședinței.

Imediat au luat cuvântul deputații Bogdan Gheorghiu și Ioan Balan, apoi Gheorghe Flutur. Primul a zis că Ion Lungu a dat dovadă de multă maturitate și îl laudă pentru asta și a zis că merită aplauze, sala conformându-se imediat. Despre Lucian Harșovschi deputatul Bogdan Gheorghiu a afirmat că la vârsta lui are ani de administrație cât nu au alții înainte de pensie.

Deputatul Ioan Balan a remarcat faptul că în sala mică a Casei de Cultură a Sucevei sunt mulți membri vechi și mulțumește tuturor celor care au fost și în PD și PDL. A cerut mai întâi aplauze pentru Gheorghe Flutur și apoi l-a menționat pe Ion Lungu ca fiind cel care îl va sprijini pe actualul viceprimar Lucian Harșovschi la o candidatură de primar.

În schimb, Gheorghe Flutur i-a mulțumit de la bun început lui Ion Lungu – „prietenul meu de drum lung” – pentru că l-a primit în PNL și într-un spirit de glumă își amintea cum erau vremurile atunci: Flutur se ocupa de gestionarea pădurilor iar Lungu (la acea vreme era director la SC Ambro SA Suceava – n.red.) de prelucrarea lemnului. „Nu e capăt de drum pentru Ion Lungu. Dimpotrivă, eu am cuvinte de apreciere, cinci mandate înseamnă ceva și asta trebuie aplaudat (sala aplaudă – n.red.). Aceasta nu trebuie privită ca o sancțiune, ci ca un semn de maturitate. Și mie îmi vine rândul. Ion Lungu a venit cu propunerea pentru această schimbare de gardă pentru care eu îi mulțumesc”, a declarat Gheorghe Flutur.

Este de remarcat și gestul frumos al lui Lucian Harșovschi de a-i mulțumi de la bun început lui Ion Lungu și a dat mâna cu acesta. (Dan PRICOPE)