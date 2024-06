Ion Lungu: Am votat pentru Suceava – oraș european, un oraș prietenos și frumos, în care să-ți facă plăcere să trăiești

Duminică, la ora 10.30, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a votat la secția de vot numărul 8, de la Colegiul Tehnic „Samoil Isopescu” din municipiul Suceava.

Alături de soția sa, Ion Lungu a declarat la ieșirea de la urne că a votat pentru ”dezvoltarea orașului Suceava”.

”Am votat pentru Suceava – oraș european. Am votat pentru Suceava – un oraș modern, am votat pentru Suceava – un oraș prietenos și frumos, în care să-ți facă plăcere să trăiești. Am votat pentru dezvoltarea orașului Suceava”, a declarat Ion Lungu. (O.S.)