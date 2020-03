ION LUNGU: Achizitia sistemului de iluminat pentru Pasti a fost aprobata in 30 ianuarie de Consiliul Local. Contractul a fost anulat. Trebuie să fim UNIȚI contra unui inamic comun, COVID-19

Dupa ce in în presa locală și națională au aparut mai multe articole in care era prezentat faptul ca Primaria Suceava achizitioneaza un sistem de iluminat ornamental pentru Sarbatorile Pascale, primarul Ion Lungu a reactionat ferm, declarand ca achizitia a fost aprobata de CL in 30 ianuarie si, oricum, contractul a fost anulat din cauza pandemiei. Edilul sucevean considera ca aparitia acestor informatii acum se datoreaza doar unui joc politicianist, regretabil in aceste momente.

“USR-ul, în aceste momente de cumpănă, din păcate dorește să câștige puncte electorale și acuză Primăria Suceava că a achizitionat sistem de iluminat pentru Sarbatorile Pascale in vreme de pandemie, fără a oferi informații complete. Vin cu următoarele precizări:

• Această achiziție a fost aprobată pe data de 30 ianuarie 2020 în sedință de Consiliu Local și a fost executata conform planului de achiziție anual. Deoarece a intervenit această situație de FORȚĂ MAJORĂ, CONTRACTUL A FOST ANULAT și BANII din bugetul local nu au mai fost cheltuiti!

• Deasemenea, menționez că în sedința extraordinară de pe data de 23 martie 2020, am alocat Spitalului Județean de Urgența “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, suma de 5.000.000 lei (aproximativ 1 MILION EURO)

Din păcate, nici în aceste momente dificile pentru comunitatea noastră, când ar trebui să fim UNIȚI contra unui inamic comun, Covid19, unii sunt mai preocupați de dezinformări, campanii electorale mascate și invrăjbirea comunității! Mă rog în fiecare zi la Bunul Dumnezeu, să trecem cu bine peste această grea încercare!”, a declarat Ion Lungu, primarul Municipiului Suceava, care a catalogat stirile pe acest subiect drept #fakenews.