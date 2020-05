Iohannis: Starea de urgenta NU va fi prelungita, dar relaxarile NU se vor aplica la Suceava. In tara se deschid saloanele, cabinetele stomatologice, muzeele

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni, într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni, că nu va prelungi starea de urgență după data de 14 mai, urmând ca din 15 mai în România să fie instituită starea de alertă. El a spus că va rămâne în vigoare interdicția de a se strânge mai mult de 3 persoane.

”După 15 mai putem, în principiu, să ne mișcăm în interiorul localității. Dar e bine să nu exagerăm. Nu va mai fi nevoie să declarăm unde mergem”, a precizat șeful statului.

”Din 15 mai vom avea la dispoziție saloanele de îngrijire personală – coafură, frizerie. Din 15 mai se vor redeschide cabinetele stomatologice, muzeele. Dar toate se vor deschide în condiții speciale de distanțare socială. Măștile vor obligatorii în spații publice închise, în mijloace de transport în comun. Relaxarea nu se va aplica în localitățile aflate în carantină”, a mai anunțat președintele.

Principalele declarații ale președintelui:

Am finalizat întâlnirea cu premierul

Am analizat situația în care ne aflăm din punct de vedere epidemiologic

Week-endul de 1 mai, am văzut cu toții că lucrurile au stat destul de bine și sunt destul de mulțumit de felul în care oamenii au reacționat, au stat acasă, nu am avut încălcări semnificative ale regulilor

Am luat decizii

Starea de urgență nu va fi prelungită, nu voi emite un nou decret

14 mai este ultima zi în care mai avem stare de urgență

Din 15 mai vom intra în stare de alertă

Situația nu s-a îmbunătățit încă, deci nu vreau să apară impresia că epidemia a trecut și suntem în normalitate. Din păcate, epidemia nu a trecut, azi am avut peste 300 de persoane testate pozitiv

Însă la un moment dat trebuie să mergem mai departe, și asta se concretizează prin trecerea de la starea de urgență la starea de alertă

Nu știe nimeni până când durează această epidemie

După 15 mai putem, în principiu, să ne mișcăm în interiorul localității. Dar e bine să nu exagerăm. Nu va mai fi nevoie să declarăm unde mergem

Așa numita relaxare se va face pas cu pas, un astfel de pas fiind de regulă cam de două săptămâni

Din 15 mai vom avea la dispoziție saloanele de îngrijire personală – coafură, frizerie

Din 15 mai se vor redeschide cabinetele stomatologice, muzeele

Dar toate se vor deschide în condiții speciale de distanțare socială. Măștile vor obligatorii în spații publice închise, în mijloace de transport în comun

Relaxarea nu se va aplica în localitățile aflate în carantină

Deplasările, în esență, vor fi restricționate la plecarea din localitate. Vor fi excepții: e voie în interes de serviciu, probleme medicale, pentru sport individual, mers cu bicicleta.

Va rămâne interdicția de a se strânge mai mult de 3 persoane

Sportivii de performanță vor putea, în condiții foarte speciale, să înceapă cantonamentele, dar competițiile sportive nu vor începe decât după o perioadă mai lungă de pregătire

Despre autonomia Ținutului Secuiesc: am făcut niște afirmații și sper să fi fost bine înțeles. Eu nu am nici un fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară. Îi respect. Problema pe care o am e cu politicienii, mai ales cei din PSD, care au încercat să promoveze legislație care privește autonomia.

E surprinzător și supărător. Au încercat să se scoată PSD-iștii și au picat legea în Senat. Dar iată că vin dovezi că nu a fost o chestiune singulară. Culmea, în Senat a trecut tot tacit o altă inițiativă a UDMR, un Cod administrativ paralel. Acest Cod administrativ introdus de UDMR prevede de exemplu obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardela. PSD nu poate spune că nu a știut, pentru că inițiativa a trecut prin comisii, unde PSD-iștii au votat pentru

Acum, după ce am arătat public ce vrea PSD, vor găsi o formă să voteze și împotriva acestei legi. Dar PSD e evident în situația de a promova legi care vin să ducă la autonomia Ținutului Secuiesc, or, așa ceva e pur și simplu neconstituțional și nu voi tolera apariția unor astfel de legi