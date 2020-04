IOHANNIS: Grădinițele, școlile și universitățile nu se mai deschid în acest an școlar. Elevii din anii terminali se intorc la cursuri in iunie si vor da examenele nationale

Președintele României, Klaus Iohannis, a sustinut luni, de la ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă, după întâlnirea avută cu premierul Ludovic Orban și miniștrii Monica Anisie, Nelu Tătaru, Marcel Vela și secretarul de stat Raed Arafat.

Presedintele a anuntat in primul rand faptul ca scolile, gradinitele si universitatile nu se mai redeschid in acest an. Exceptie fac elevii din anii terminali, care vor merge la scoala intre 2 si 12 iunie, pentru a se pregati pentru examenele nationale. Vor fi maximum 10 elevi in clasa. Examenele se vor tine dupa calendarul normal, dar tinand cont de masurile de distantare sociala, cu coridoare speciale, diferite, de intrare si iesire din sali.

Ceilalti elevi si studentii vor continua sa invete online si vor incheia anul scolar, mediile fiind incheiate cu notele obtinute pana acum. In cazuri exceptionale se vor face reevaluari.

“Anul scolar se va termina pe 12 iunie. Elevii vor avea mediile incheiate cu noetele pe care le au acum. In cazuri exceptionale se poate face o evaluare exceptionala. Se vor redeschide in septembrie cand se redeschide noul an scolar”, a declarat Klaus Iohannis.

”Până atunci vor continua cursurile la distanță, mediile vor fi încheiate cu notele pe care le au acum. În cazuri excepționale se pot face reevaluări. Sunt câteva excepții: Elevii din clasele terminale – a opta, a 12-a sau a 13-a vor putea reveni la școală între 2 și 12 iunie pentru a se pregăti pentru examenele naționale”, a precizat șeful statului.

