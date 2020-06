Iohannis: Din 15 iunie va fi posibilă redeschiderea mall-urilor, grădinițelor și creșelor private. Petreceri cu 20 de persoane in interior, 50 in exterior 

Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă, de la ora 14.15, la finalul ședinței cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți membri ai guvernului pe tema măsurilor în contextul epidemiei de coronavirus.

Iata declarațiile președintelui:

Am luat în discuție posibile măsuri de relaxare și posibilitatea prelungirii stării de alertă

Considerăm că este posibil să continuăm cu câteva noi măsuri de relaxare, adică unele restricții nu vor mai fi în vigoare din 15 iunie

Se vor putea redeschide mall-urile, fără restaurante și locuri de joacă

Posibile evenimente private cu 20 de persoane în interior, 50 în exterior

Va fi posibiliă după 15 iunie redeschiderea after-school-urilor, grădinițelor și creșelor private

Redeschiderea piscinelor exterioare

Lucrurile vor fi mai relaxate în relația cu statele unde numărul de îmbolnăviri este sub 5 cazuri la 1 milion de locuitori în ultimele 14 zile

Deocamdată aici nu se încadrează la relaxare Italia, Spania, Franța, Belgia sau Suedia

Vom urmări cu mare atenție comunicările UE și unde lucrurile se schimbă vom acționa imediat

Starea de alertă – suntem de părere că se impune prelungirea stării de alertă

Sunt măsuri care obligatoriu trebuie continuate: distanțare, portul măștii, igienă

Evident, Guvernul va dezbate această chestiune

Măsurile restrictive pentru continuarea stării de alertă vor fi mai puține decât sunt în vigoare acum

Către parlamentari, care trebuie să voteze pentru prelungirea stării de alert: Fiți responsabili. Dacă sprijiniți Guvernul putem controla eficient răspândirea epidemiei

Stimați parlamentari, nu puneți sub semnul întrebării acum la final aceste măsuri care s-au dovedit corecte

La ședința de la Cotroceni au luat parte, pe lângă șeful statului și premier, ministrul de Interne Marcel Vela, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, ministrul Economiei, Virgil Popescu, și șeful DSU, Raed Arafat.