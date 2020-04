Iohannis anunta ca mastile se vor purta obligatoriu dupa 15 mai in spatii inchise, dar se vor ridica restrictiile de circulatie:”Vom putea să ne deplasăm în spații publice fără să declarăm în prealabil unde și de ce mergem”

Starea de urgență nu va fi prelungită după 15 mai, când se vor relaxa o parte din restricțiile impuse de autorități pentru stoparea propagării pandemiei de coronavirus, începând cu restricțiile privind deplasările individuale, a anunțat miercuri președintele Klaus Iohannis, care a apărut cu o mască de protecție la începutul declarației de presă susținute la Palatul Cotroceni.

„Dragii mei, așa vom arăta în spațiile publice după 15 mai”, a spus șeful statului, care a anunțat obligativitatea purtatului măștii de protecție în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun.

Din 15 mai, se renunță la declarațiile pe proprie răspundere în ceea ce privește deplasările individuale, dar o serie de interdicții vor rămâne în vigoare, cum ar fi cele privind adunările publice.

Declarația vine după o ședință privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, și şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, care a început la ora 12:00, tot la Cotroceni.

Cele mai importante declarații ale președintelui Iohannis:

Dragii mei, așa vom arăta în spațiile publice după 15 mai

Am decis azi ca din 15 mai toată lumea va fi obligată să poarte măști de protecție în spațiile publice închise și în transportul în comun

Vom putea renunța poate la anul, când pandemia va fi sub control

După 15 mai, vom renunța la restrângerile care privesc persoane

Nu vom prelungi restricțiile de deplasări individuale

Vom putea să ne deplasăm în spații publice fără să declarăm în prealabil unde și de ce mergem

Multe restrângeri vor rămâne în vigoare: interdicțiile pentru adunări publice, manifestări

Până când se epuizează actuala stare de urgență toate restricțiile rămân în vigoare

Viața nu va reveni din păcate la normalitatea pe care am cunoscut-o înainte

Vom avea un plan de relaxare în pași

După amiază voi avea o întâlnire cu conducerea ministerului Educației pentru a elabora un plan pentru revenirea elevilor la școală

În paralel, se lucrează la un plan care va prevede exact cum se va reveni în activitatea economică, în special în zonele puternic restricționate

Să nu ne imaginăm că totul revine la normal în 15 mai

Unele restricții dispar, multe rămân în picioare

Pas cu pas vom încerca să intrăm în ceea ce se numește o nouă normalitate

Specialiștii ne spun că virusul nu va dispărea, va trebui să găsim o modalitate de trai cu acest virus

Pe măsură ce interdicțiile impuse de autorități vor fi retrase, răspunderea fiecăruia dintre noi va deveni mai mare

Cum vom avea noi date, vom comunica public acest lucru.

