Ioan Stan: Am reușit să oprim prăbușirea economică din ultimul trimestru al anului trecut și am readus stabilitatea în economia națională

Senatorul Ioan Stan, liderul PSD Suceava, consideră că intrarea PSD-ului la guvernare s-a dovedit a fi de bun augur pentru români și România. „Iar acest lucru este dovedit prin faptul că am reușit să oprim prăbușirea economică din ultimul trimestru al anului trecut și am readus stabilitatea în economia națională. Ba mai mult, am făcut asta în contextul mai multor crize suprapuse, ca cea pandemică, a războiului din Ucraina și a crizei din sectorul energetic. În ciuda acestor situații dificile, Ministerul Finanțelor condus de PSD, a reușit să mențină echilibrul economic iar acest lucru este confirmat și de execuția bugetară pe primul trimestru care are două concluzii importante”, susține senatorul social democrat sucevean.

Acesta a explicat faptul că prima dintre ele se referă la creșterea substanțială a investițiilor din fonduri europene, România folosind banii europeni pentru a se dezvolta, investițiile din fonduri UE reprezentând aproape 60% din totalul investițiilor publice ale acestui an.

A doua concluzie demonstrează că o bună guvernare poate lua măsuri sociale de sprijin pentru populație, fără a afecta echilibrul economic și bugetar. Prin aceasta este desființată teza austerității a guvernărilor de dreapta care susțineau că nu se pot lua măsuri sociale pentru că ar afecta echilibrul macroeconomic.

„Astfel, atunci când discutăm de execuția bugetară remarcăm o creștere de 67,4% a sumelor rambursate de UE pentru România prin fondurile Europene, plus o creștere de 4,3% în domeniul investițiile publice (din surse interne și externe). De asemenea, să nu uităm de reducerea deficitului bugetar cu 0,05 puncte procentuale, deși în primul trimestru a fost implementat Pachetul Social acordat după intrarea PSD la Guvernare și nu în ultimul rând scăderea cheltuielilor de personal cu 0,1 puncte procentuale.

Chiar dacă unele dintre măsurile noastre au fost criticate de colegii noștri de dreapta, am demonstrat, cum am făcut-o tot timpul, că se înșeală si că măsurile sociale adoptate de partidul nostru nu produc dezechilibre bugetare, ci din contra, contribuie la bunăstarea românilor și la consolidarea economiei naționale. Doar că este necesar să fim responsabili și eficienți atunci când guvernăm. Iar PSD reușește de fiecare dată să facă asta”,a declarat senatorul PSD de Suceava Ioan Stan. (O.S.)