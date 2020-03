Incep sa apara explicatiile dezastrului de la Suceava. Costache: Spitalul Suceava nu a respectat dispozitia de a-si reduce activitatea

Fostul ministru al Sănătății, Victor Costache, a explicat vineri într-un interviu la Digi24 cum s-a ajuns la Suceava ca un spital “sa fie infectat de sus pana jos”:

România a decis să nu permită internarea bolnavilor de coronavirus decât în centrele speciale desemnate pentru faza 1, în timp ce Italia și Spania au permis internarea în spitalele generaliste, ceea ce a dus la răspândirea rapidă a virusului și infectarea multor cadre medicale.

Fostul ministru a mai spus ca la începerea epidemiei, Ministerul Sănătății a dat dispoziție tuturor spitalelor să își scadă masiv activitatea tocmai pentru a preveni infectările suplimentare, dar Spitalul Județean din Suceava nu a respectat dispoziția, ceea ce a dus la infectarea a zeci de pacienți și cadre medicale. ”Așa s-a întâmplat la Suceava, s-a îmbolnăvit un spital de sus până jus. Era spital de fază 3”, a explicat Victor Costache.

”Noi am vrut să nu facem greșeala altor țări: am făcut acest plan de a duce pacienții cu coronavirus doar în spitalele special desemnate, pentru a nu le infecta”, a mai spus Costache.

“Dacă ne uităm la fazele acestui plan alb, constat în primul rând în dispoziția spitalelor din România mai multe faze. În faza 1 am aliniat spitalele și secțiile de boli infecțioase, cu 2000 de paturi, s-a construit o bază de date cu toate spitalele din România aliniate pe faze.

În niciunul din aceste spitale din faza 1 nu au existat medici și asistente care s-au îmbolnăvit de Covid-19. Vestea bună e că putem învinge această boală dacă respectăm măsurile de protecție. Dacă ne pregătim și ne protejăm eficace nu ne vom îmbolnăvi de Covid-19.

Am aliniat faza a 2-a în care am pus tot ce înseamnă spitale de pneumologie, deoarece majoritatea complicațiilor sunt de tip respirator, la care am adăugat încă 34 de spitale care au fost identificate pe întreg teritoriul românesc, care au fost golite de pacienți și care vor fi ocupate de cei cu Covid-19. Nu trebuie să punem pacienții Covid-19 alături ce ceilalți pacienți.

Nu trebuie să repetăm greșelile altor țări. Asta s-a întâmplat la Suceava, printr-o lipsă de reacție. Sunt spitale care au implementat aceste măsuri și sunt persoane care au continuat să consulte și să opereze ca înainte, de asta s-au îmbolnăvit de sus până jos”, a declarat Victor Costache in cadrul interviului acordat Digi24.