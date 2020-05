Inca un sucevean mort in urma infectiei cu coronavirus

Miercuri, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat decesul unui sucevean de 68 de ani, bolnav de COVID, suferind si de multe alte afectiunie. Bilantul deceselor a urcat astfel in judet la 156, in tara raportandu-se pana acum 858 de morti in urma infectarii cu coronavirus.

Deces 855 -Femeie, 73 ani, județ Bihor. Data recoltării: 10.04.2020 Data confirmării: 11.04.2020 Data internării: 10.04.2020 în Spitalul Clinic Municipal de Urgență Oradea, transferata în 11.04.2020 în ATI, intubată și ventilată mecanic. Data decesului: 06.05.2020 Comorbidități: Obezitate, insuficiență mitrala severa, stenoza aortica grad 3.

Deces 856 – Bărbat, 68 ani, județ Suceava. Data recoltării: 30.04.2020. Data confirmării: 01.05.2020. Data internării: 30.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava Data decesului: 05.05.2020. Comorbidități: Diabet zaharat, obezitate, BPOC, sechele infarct.

Deces 857 – Bărbat, 73 ani, județ Satu Mare. Data recoltării: 24.03.2020. Data confirmării: 26.03.2020. Data internării: 26.03.2020, 28.03.2020 transfer ATI. Data decesului: 04.05.2020. Comorbidități: HTA, BPOC, obezitate, cardiomegalie, FiA.

Deces 858 – Femeie, 71 ani, județ Constanța. Data recoltării: 12.04.2020. Data confirmării: 14.04.2020. Data internării: 14.04.2020. Data decesului: 05.05.2020. Comorbidități: HTA, insuficiență mitrala, proteză mecanică aortica.