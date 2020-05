Inca sase suceveni infectati cu coronavirus au pierdut lupta cu boala. Numarul deceselor in judet se ridica la 154

Luni, 4 mai, au fost raportate 15 noi decese in Romania, din care sase la Suceava. Bilanţul deceselor ajunge, astfel, la 154 in judet si la 818 in tara.

Cei sase suceveni au varste peste 60 de ani, doi dintre ei provenind din centre de batrani. Un alt barbat, de 64 de ani, a fost confirmat pozitiv pe 13 aprilie, a refuzat initial sa fie internat si s-a tratat singur acasa, apoi a ajuns cu insuficienta respiratorie la spital si a decedat pe 3 mai.

Deces 804

Bărbat, 72 ani, municipiul București

Data internării: 09.04.2020 Spitalul Victor Babeș, febra, semne si simptome respiratorii și imagistica pulmonara modificata, este internat în ATI- intubat și ventilat mecanic.

Data recoltării: 09.04.2020.

Data confirmării: 10.04.2020.

Data decesului: 03.05.2020, insuficiență respiratorie

Comorbidități: boală cardiovasculară

Contact cu soția confirmată.

Deces 805

Femeie, 59 ani, județ Covasna

Data internări: 05.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Sfântul Gheorghe, secția de nefrologie cu insuficiență renală cronică.

Data recoltării: 13.04.2020.

Data confirmării: 13.04.2020.

Data decesului: 04.05.2020.

Comorbidități: persoana dializată, cardiomiopatie ischemica, insuficiență valvulara, tromboză artera pulmonară.

Deces 806

Femeie, 90 ani, județ Dâmbovița.

Data internării: 17.04.2020 Spitalul Județean Târgoviște, cu insuficiență respiratorie și pneumonie.

Data recoltării: 15.04.2020.

Data confirmării: 17.04.2020.

Data decesului: 04.05.2020, insuficiență respiratorie.

Comorbidități: HTA, casexie

Beneficiar cămin pentru vârstnici Racari.

Deces 807

Bărbat, 52 ani, județ Botoșani.

Data internării: 29.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Bototșani pentru abdomen acut, pentru care are intervenție chirurgicală.

Data recoltării: 29.04.2020.

Data confirmării: 30.04.2020

Data decesului: 03.05.2020

Comorbidități: neoplasm digestiv.

Deces 808

Femeie, 97 ani, județ Vaslui.

Data internării: 27.04.2020 Spitalul municipal Bârlad, unde dezvoltă hemoragie digestivă inferioară pe timpul internării.

Data recoltării: 25.04.2020.

Data confirmării: 27.04.2020.

Data decesului: 04.05.2020.

Comorbidități: ateroscleroză cerebrală.

Beneficiar cămin pentru vârstnici

Deces 809

Bărbat, 75 ani, județ Vrancea.

Data internării: 20.04.2020 Spitalul municipal Adjud. Se transferă la Spitalul Județean Focșani, în data de 02.05.2020, în urma unui stop cardiac resuscitabil din timpul ședinței de dializă, și este intubat.

Data recoltării: 20.04.2020.

Data confirmării: 22.04.2020.

Data decesului: 03.05.2020.

Comorbidități: boala renala cronica, boala neurologica, dementa, Persoana dializată.

Deces 810

Bărbat, 67 ani, județ Gorj.

Data internări: 02.05.2020, Spitalul Motru cu insuficiență respiratorie acută.

Data recoltării: 03.05.2020.

Data confirmării: 04.05.2020

Data decesului: 03.05.2020.

Comorbidități: boala pulmonara cronica.

Deces 811

Bărbat, 58 ani, județ Botoșani.

Data internării: 21.04.2020 pentru bronhopneumonie.

Data recoltării: 21.04.2020.

Data confirmării: 21.04.2020

Data decesului: 02.05.2020.

Deces 812

Femeie, 77 ani, municipiul București.

Data internării: 04.04.2020 Spitalul Universitar de Urgență, București. Se transferă la Spitalul Colentina in data de 20.04.2020 și în 26.04.2020 este internată în ATI

Data recoltării: 19.04.2020

Data confirmării: 20.04.2020.

Data decesului: 04.05.2020, insuficienta respiratorie.

Comorbidități: Meningiom, HTA, Parkinson.

Deces 813

Femeie, 78 ani, județ Suceava.

Data internării: 01.05.2020.

Data recoltării: 29.04.2020.

Data confirmării: 30.04.2020.

Data decesului: 03.05.2020.

Comorbidități: HTA, angina pectorala.

Persoana beneficiara la cămin de bătrâni.

Deces 814

Bărbat, 83 ani, județ Suceava.

Data internării: 29.04.2020

Data recoltării: 29.04.2020

Data confirmării: 03.05.2020

Data decesului: 30.04.2020 la mai puțin de 12 h de la internare.

Comorbidități: HTA, fibrilație atrială, senilitate, infecție cu Clostridoides.

Deces 815

Bărbat, 64 ani, județ Suceava.

Data internării: 10.04.2020 cu simptomatologie respiratorie, cu câteva zile înainte de internare, dar refuză inițial internarea, automedicație.

Data recoltării: 12.04.2020.

Data confirmarii: 13.04.2020.

Data decesului: 03.05.2020.

Comorbidități: stenoza aortica protezată valvular, FA, insuficiență cardiacă.

Deces 816

Femeie, 81 ani, județ Suceava.

Data internării: 27.04.2020 cu simptomatologie respiratorie.

Data recoltării: 23.04.2020.

Data confirmării: 25.04.2020.

Data decesului: 03.05.2020.

Comorbidități: HTA, dementa mixta.

Persoana din focarul Centru de bătrâni

Deces 817

Femeie, 79 ani, județ Suceava.

Data internării: 17.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru simptomatologie repiratorie.

Data recoltării: 18.04.2020.

Data confirmării: 20.04.2020

Data decesului: 03.05.2020.

Comorbidități: ICC, insuficiență circulatorie cerebrală, insuficiență venoasă cronică.

Contact cu fiica și nepotul cu simptomatologie respiratorie.

Deces 818

Bărbat, 70 ani, județ Suceava.

Data internării: 10.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru simptomatologie repiratorie.

Data recoltării: 09.04.2020.

Data confirmării: 10.04.2020.

Data decesului: 03.05.2020.

Comorbidități: HTA, steatoza hepatica.